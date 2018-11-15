Кредитная карта от Укргазбанка признана самой выгодной для украинцев

Государственный Укргазбанк стремительно наращивает лидерские позиции на рынке платежных карт Украины. Так, его универсальная карта «Домовичок» признана лучшей в рейтинге «Лучшая кредитка Украины» делового интернет-издания UBR.

Эксперты рейтинга проанализировали продукты 20 отечественных банков (на которые приходится 90% банковских активов) и только кредитные карты, которые доступны для клиентов «с улицы», без дорогостоящего элитного пластика класса Gold или Platinum.

По заключению экспертов у универсальной карты «Домовичок» самые выгодные базовая и эффективная ставки кредитования, доступный размер займа, удобные условия погашения и использования, нет скрытых комиссии и штрафов.

Кроме того, по данным Национального банка Украины, Укргазбанк в первом квартале стал лидером по приросту активных платежных карт - более 100 тыс. украинцев выбрали надежные и передовые карточные сервисы от государственного банка.

Напомним, Укргазбанк - единственный государственный банк, вошедший в ТОП-5 устойчивых банков Украины и на сегодняшний день конкурирует только с украинским «дочерними» банками передовых финансовых учреждений Европы.