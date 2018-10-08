Кравцов заявил о давлении на НАБУ по делу против Укрзализныци

По словам Кравцова, НАБУ долгое время не открывало дело против Укрзализныци

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) заставили начать расследование о покупке локомотивов General Electric.

Об этом заявил и.о. председателя Укрзалізниці Евгений Кравцов в интервью liga.net

По его словам, НАБУ долгое время не открывало дело против Укрзализныци по обращению одного из народных депутатов, так как не видело для этого причин, но после обращения этого лица в судебные органы, бюро было вынуждено открыть дело.

"Другими словами, НАБУ заставили открыть это дело. У нас никаких волнений по этому поводу нет, всю информацию мы предоставили", - заявил Кравцов.

В рамках расследование детективы уже допросили сотрудников Укразализыци, которые вели сделку с General Electric, одобавил он.

Напомним, что 24 сентября детективы НАБУ получили доступ к документам государственного Укрэксимбанка, которые касаются закупки локомотивов General Electric и передачи их в финансовый лизинг компании Укрзализныця.

Соглашение между Укрзализныцей и GE на сумму около $1 млрд предусматривает обновление и модернизацию тягового подвижного состава. На первом этапе планируется поставка УЗ 30-ти магистральных тепловозов.

При этом 10% составляющих производства должно быть локализовано в Украине. Впоследствии локомотивы будут состоять из не менее 40% украинских комплектующих. Стоимость локомотивов – $4,7 млн за каждый. В целом сумма контракта первой партии составляет $140 млн.

В Украину уже прибыл первый локомотив General Electric.