Кравцов рассказал, в каких поездах появится питание

Укрзализныця планирует запустить пилотный проект по питанию пассажиров в поездах, курсирующих между Одессой, Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском.

Об этом сообщил и.о. главы правления компании Евгений Кравцов, передает Delo.

По его словам, проект будут запускать в два этапы. Первый должны запустить до конца мая. Кравцов отметил, что это будет аналог авиационного питания в самолетах. Второй этап начнется в середине июня и будет касаться питания "горячими блюдами".

"Будем смотреть, что будет более популярным среди пассажиров, какие будут результаты эксперимента. Первый тип питания будет внедряться на поездах, курсирующих между Одессой и некоторыми городами Украины, второй — в поездах, курсирующих между Киевом, Ужгородом и Ивано-Франковском", — объяснил Кравцов.

Напомним, что в апреле Укрзализныця решила провести тендер на поставку питания для пассажиров.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.