Кравцов рассказал, какой подвижной состав будет курсировать в аэропорт Борисполь

Между вокзалом Киев-Пассажирский и международным аэропортом Борисполь будут курсировать автобусы польской компании Pesa Bydgoszcz SA.

Об этом сообщил и.о. главы правления Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

"На днях привели в порядок 5 автобусов производства фирмы Pesa Bydgoszcz SA. Их осталось только покрасить и обустроить интерьер салона. Ремонт делали, как и водится, сами по себе, в локомотивном депо Гречаны. В каждом рельсовом автобусе планируется разместить до 90 сидений", - написал он.

Кроме того, Кравцов отметил, что на вокзале началась реконструкция платформы 14 пути, с которого будут отправляться экспрессы в аэропорт.

Руководитель Укрзализныци пообещал, что первый поезд выйдет на маршрут в этом году.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал запустить Воздушный экспресс к концу 2018 года.

В марте 2018 года Укрзализныця получила разрешение на разработку проекта землеустройства 3,5 га земли на территории Борисполя для строительства инфраструктуры скоростного железнодорожного сообщения с международным аэропортом Борисполь.

В конце марта, компания объявила два тендера на строительство железнодорожной ветки в аэропорт Борисполь общей стоимостью 129,6 млн грн.

Позже гендиректор аэропорта Павел Рябикин заявлял, что железная дорога в аэропорт Борисполь со временем уйдет под землю.

В конце июля в аэропорту Борисполь начали строить посадочные платформы для поездов из Киева.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что строительство Воздушного потока опережает график и должны закончиться до 1 декабря этого года.

Проект Воздушный экспресс включает в себя железнодорожное пассажирское сообщение между Центральным железнодорожным вокзалом Киева и аэропортом Борисполь. Длина маршрута (между станцией Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь) составит 37,4 км.

В 2011 году Воздушным экспрессом занималось Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины под руководством Владислава Каськива. Тогда эта структура подписала кредитный договор с на сумму $372,3 млн с Экспортно-импортным банком Китая. Агентство уплатило страховой платеж и комиссионные на сумму более $40 млн и успело получить первый транш кредита в размере $52,1 млн. Эти средства исчезли. А после этого государство выплатило кредитору более $20 млн.

Pesa - польский концерн, специализирующийся на производстве поездов, вагонов, трамваев и их модернизации. Старейший производитель железнодорожных составов в Польше, основанный в 1851 году. Штаб-квартира и основное производство находится в городе Быдгощ. 92% акций компании находятся в руках частных инвесторов.