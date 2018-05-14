Кравцов объяснил, почему Укрзализныця отказалась от немецких электричек

При этом, еще нельзя говорить о финальном отказе Украины от немецких электричек

И. о. председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов рассказал, что Германия не согласилась бесплатно отдать применяемые электрички, поэтому такой проект не является экономически целесообразным для компании.

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"К этому добавляется довольно существенные затраты на их переоборудование. Они (электрички - ред.) требовали капитального ремонта и переоборудования под нашу колею. В целом, эти расходы приводили к тому, что их стоимость была не меньшей, если не большей чем модернизация наших электричек, на которых мы сейчас работаем", - пояснил Кравцов.

По его словам, существуют существенные вопрос, будет ли такой проект экономически целесообразным, если компании придется платить за электрички. По предварительным оценкам компании, стоимость адаптации одного поезда к украинской железнодорожной системе составит около €3-4 млн.

При этом, Кравцов отметил, что Укрзализныця может согласиться на сотрудничество, если немецкая сторона передумает и отдаст подержанные электрички бесплатно.

Напомним, что еще в сентябре 2017 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина рассчитывает получить немецкие старые электрички.

Затем министр отметил, что представители руководства Германии предварительно выразили готовность передать Украине электрический подвижной состав для железных дорог.

В декабре Омелян заверил, что Украина в первой половине 2018 планируют передать старые немецкие вагоны для пригородного сообщения.

Недавно в Укрзализныце заявили, что компания больше не рассматривает вопрос получения немецких старых пригородных поездов.

Укрзализныця была преобразована в акционерную компанию в декабре 2015 года. По итогам 2017 года компания получила 100 млн грн прибыли.

В состав Укрзализныци входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров.