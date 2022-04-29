$100 тысяч для 100 крафтовых компаний. В Украине стартовала программа поддержки брендов малого бизнеса
Украинские крафтовые компании получат грантовую поддержку (Фото:Tim Gouw / Unsplash)
Программа USAID Конкурентоспособная экономика Украины, Укрпошта и ГО Techbureau запустила инициативу Made in UA Support Project, в рамках которой 100 украинских крафтовых производителей смогут получить по $1000 в поддержку своих брендов.
Гранты по $1000 в поддержку своих брендов могут получить компании, которые готовы оставаться в Украине и ищут возможности для продолжения деятельности.
Подача заявок на участие в проекте стартовала на платформе UAmadesupport.com и продлится до 10 мая. Инициатива проходит при поддержке Национального проекта по развитию предпринимательства и экспорта Дія.
«В Украине было создано много брендов международного уровня. С 2018 года мы реализуем программу, которая помогает в формировании лучшей среды для деятельности бизнеса и поддерживает инновационные отрасли и предприятия, а также способствует развитию экспорта и торговли. С началом войны основная часть предприятий оказалась в чрезвычайно затруднительном положении. Поэтому мы вместе с нашими партнерами решили поддержать проект Made in UA Support Project, который будет способствовать развитию мощной и открытой украинской экономики путем поддержки малых предприятий», — рассказала Олеся Залуская, заместитель руководителя Программы USAID Конкурентоспособная экономика Украины.
Участвовать в программе Made in UA Support Project могут:
— крафтовые производители физических товаров — декор для дома, одежда, мебель, игрушки
— украинские юридические лица: ФЛП 2,3 группы или ООО;
— предприятия, производство которых находится и останется в Украине.
Отбор будет производиться следующим образом:
— подача заявок — до 10 мая;
— в течение 2 недель — до 24 мая инициаторы проекта внутренним голосованием изберут 100 компаний, которые получат помощь;
— выбранные компании получат инструкцию по получению финансовой помощи.
Также участники получат дополнительные призы от организаторов и партнеров:
— от Укрпошты: промокоды на 30, 20 и 10 тыс. грн, еще 8 проектов получат промокоды по 5 тыс. грн. Клиенты могут использовать их при отправке из отделений Укрпошты в любую страну;
— от онлайн-платформы для предпринимателей Дія.Бізнес: 10 компаний получат консультации по определению приоритетных рынков, а также обзоры трендов e-commerce в релевантной нише выбранных рынков (средняя стоимость указанных услуг на рынке — $1500).
Список компаний, которые получат помощь, будет объявлен 24 мая 2022 года на официальном сайте проекта.
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