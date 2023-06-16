Большое интервью. Глава Укрзализныци Евгений Лященко о закупках, борьбе с коррупцией и инновационных вагонах — ч.1 16 июня, 13:02 NV Премиум Председатель правления АО Укрзализныця Евгений Лященко (Фото:Татьяна Вудс-Риз)

После смены руководства, в Укрзализниці начались масштабные разоблачения коррупционных схем. Новый руководитель Евгений Лященко объясняет, что 2022 год был подготовительным. Какие еще будут изменения в закупках УЗ — в первой части интервью с Лященко.

В конце февраля председатель правления Укрзализныци Александр Камышин внезапно подал в отставку. Это стало полной неожиданностью, потому что за весь 2022 год к транспортному топ-менеджеру не было больших вопросов и замечаний. Более того, именно железная дорога была и остается основным перевозчиком в стране. Ее поезда эвакуировали миллионы украинцев из опасных регионов и привозили лидеров иностранных государств в Киев: Бориса Джонсона, Эмануэля Макрона, Джо Байдена и других.

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Камышин впоследствии возглавил Минстратегпром, а руководителем Укрзализныци в марте стал Евгений Лященко, который пришел на УЗ летом 2021 года вместе со своим предшественником делать изменения. И похоже, что на второй год полномасштабной войны большие железнодорожные изменения начались. Едва ли не каждую неделю происходит разоблачение крупных коррупционных схем, которые годами действовали на Укрзализныце. А обыски силовиков были даже у нового главы компании.

Впервые за долгие годы, руководство УЗ начало откровенно говорить, что в ее закупках существуют, так называемые, «заточки», то есть ограничения, которые были искусственно созданы для ограничения конкуренции в тендерах. И что с ними начали борьбу. Чтобы уменьшить потери в закупках, железнодорожники уже заключили прямые контракты с производителями электроэнергии, дизельного топлива и природного газа — это 70% от всех закупок товарно-материальных ценностей Укрзализныци. Евгений Лященко анонсирует дальнейшие изменения в закупках для борьбы с коррупцией, масштабі которой угрожают нормальной деятельности компании. Что именно изменят — в первой части большого интервью.

Во второй части, которую NV Бізнес опубликует в ближайшие дни, мы говорили о реформе УЗ, сокращении штата, ситуации на оккупированных территориях и об Офисе по евроинтеграции, который должен был возглавить Александр Камышин.

Председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко, посол США в Украине Бриджит Бринк и министр восстановления Украины Александр Кубраков / Фото: Укрзализныця via facebook

Внутренняя антикоррупционная инициатива