Банк Barclays заблокировал корпоративные кредитки Челси — Sky Sports 12 марта, 11:18 Цей матеріал також доступний українською Абрамович владел Челси с 2003 года (Фото:chelseafc.com)

Кредитные карты сотрудников футбольного клуба Челси оказались заблокированы из-за санкций против Романа Абрамовича.

Банк Barclays временно заблокировал кредитные карты клуба Челси российского олигарха Романа Абрамовича, пишет Sky Sports.

Сотрудники Челси, имеющие корпоративные кредитные карты, в настоящее время не могут ими пользоваться.



Ранее сообщалось, что банковский счет клуба в Barclays был заморожен, но в Челси заявили, что банковский счет все еще работает. Сообщается, что несколько счетов Челси были временно заблокированы, пока банки оценивают их операционную лицензию.

Напомним, что 10 марта Британия ввела санкции против семи российских олигархов, в их числе — Абрамович и Дерипаска.

Также под санкции попали генеральный директор Роснефти Игорь Сечин, председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, гендиректор Газпрома Алексей Миллер, президент компании Транснефть Николай Токарев, глава совета директоров Банка Россия Дмитрий Лебедев.

Абрамович не успел продать футбольный клуб Челси до того, как на него были наложены санкции.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.