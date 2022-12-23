Отпраздновать победу и 20-летие: что запланировал на 2023 год СЕО и совладелец компании Кормотех Ростислав Вовк 23 декабря, 13:01 Новости компаний Кормотех

За три десятка лет, которые Украина избавляется от токсичного наследия империй и шагает в глобальный контекст, уже выросло поколение бизнесменов без ментальных рамок и травм. Поколение, воплощающее характерный для украинцев дух предпринимательства, оптимизм и хозяйственность.

Это именно те черты, которые характерны для представителя этой генерации — Ростислава Вовка, СЕО и совладельца компании «Кормотех», известного украинского производителя кормов для домашних животных, семейного бизнеса во втором поколении.

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Ростислав Вовк, СЕО и совладелец компании «Кормотех»

— В следующем году семейная украинская компания Кормотех отпразднует свое 20-летие. Расскажите, пожалуйста, что показали нынешние времена испытаний?

— Времена испытаний показали, что бизнес с ценностями остается наиболее жизнестойкой и гибкой единицей на уровне государства. Украина борется за независимость, и ответственные компании, как и ответственные граждане, — это опора и залог победы.

Фото: Кормотех

Кормотех — глобальная семейная компания с украинскими корнями, которая с 2003 года производит высококачественное питание для домашних животных. Рационы разрабатываются своим R&D-центром в сотрудничестве с европейскими и американскими консультантами. Компания имеет производственные мощности в Украине и в Литве. В настоящее время успешно экспортирует в 33 страны продукцию брендов «Optimeal», «CLUB4 PAWS», «Гав», «Мяу» и частных марок партнеров. Ассортимент насчитывает более 650 позиций

Наши ценности — любовь к домашним животным, игра в долгую, развитие, команда, ответственность.

Мы — лидеры на домашнем рынке по объему реализации и третий год подряд входим в 10 самых динамичных компаний по темпам роста в отрасли petcare — сейчас мы на 7 месте. А еще — 51 среди более чем 3. 000 компаний по оценке PetFood Industry в 2021 году.

Наша миссия — изменить культуру отношения к животным в Восточной Европе: не как к собственности, а как к компаньонам и членам семьи. А наша визия 2023 — войти в тор‑50 мировых лидеров отрасли, и мы в шаге от ее достижения.

Орест Вовк, мой отец, когда основал компанию Кормотех, говорил, что она должна быть среди мировых грандов. И я это мнение очень поддерживаю.

— Как полномасштабное вторжение России в нашу страну сказалось на работе компании? С какими вызовами пришлось столкнуться? Как ваша команда среагировала на эти вызовы?

— Война — это уже четвертый кризис, из которого компания выйдет сильнее. Первым был обвал валютного рынка в 2008 году, затем начало российского вторжения в Украину с аннексией Крыма и боевыми действиями на востоке в 2014 году. Кормотех потерял тогда 30% рынка Украины и вышел навсегда с российского. В 2020 году — COVID-19, а теперь — полномасштабная война в Украине (Европе), продолжающаяся до сих пор.

Ключевыми факторами успеха является умение быстро перегруппироваться, глобальный подход к ведению бизнеса (высокие стандарты качества и присутствие на нескольких рынках), «игра в долгую» с партнерами и работниками. Теперь вся команда получает заработные платы, платятся налоги.

Фото: Кормотех

24 февраля фабрики компании во Львовской области остановили на неделю из соображений безопасности. Из-за разрушения инфраструктуры, закрытия магазинов и массовой эвакуации около 60% рынка питания для животных в первые дни войны были парализованы.

В первые дни стратегическая группа компании сформировала кризисный штаб, где ежедневно решались вопросы безопасности работников, обеспечения отгрузок и перестройки операционных процессов. Мы оперативно создали три группы. Первая сфокусировалась на продажах и производстве в Украине, вторая — на экспортной экспансии, третья — запустила инициативу по спасению животных от войны под названием Save Pets of Ukraine.

С сетями супермаркетов и дистрибьюторами работаем в новом формате. Большинство ретейлеров согласились сократить отсрочку и вовремя рассчитываются. Благодаря им мы более прогнозируемо работаем. Платим заработные платы, налоги, закупаем сырье. Команда нутрициологов отдела R&D работает над развитием новых рецептур, отдел поставок — над поиском альтернативных поставщиков и ингредиентов.

Мы продолжили развитие экспорта. С марта презентовали продуктовые новинки и делились кейсом жизнестойкости на ключевых отраслевых выставках и форумах в США, Азии и Европе. Также Кормотех с другими компаниями-экспортерами в области ухода за домашними любимцами объединились в Ukrainian Pet Alliance. Проект финансируется агентством США по международному развитию USAID. В марте объединение было представлено на американской выставке Global Pet Expo. Основная цель — поддержка украинских брендов на глобальной арене.

Ростислав Вовк, СЕО и совладелец компании «Кормотех» / Фото: Кормотех

— «В маленькой капле отражается весь мир». Насколько это известное выражение действует для Кормотех?

— Наш коллектив чувствует себя, как и вся Украина: сначала было страшно, непонятно и неопределенно… Но сомнений не было: мы приняли вызов и, кажется, уже способны обуздать любую неопределенность и турбулентность. А тот, кто уже не боится, несокрушим в своем продвижении вперед.

Наши основные мощности и центральный офис находятся во Львове, но около полутора сотен торговых представителей работают по всей Украине. Как за каждого члена нашей команды, мы бились и стояли спиной за каждого украинца и каждого четвероногого, которого могли поддержать.

Наша коллега Анна Колесник до 24 февраля 5 лет работала торговым представителем Кормотех в Мариуполе. До 15 марта она жила в заблокированном городе. Потом в ее истории была эвакуация, неделя в поисках горючего, 37 часов дороги и 19 блокпостов с россиянами — и воспоминание о том, как целовала украинскую землю уже в Запорожье… Сейчас Анна работает на новой позиции в нашем киевском офисе, волонтерит, плетет маскировочные сетки — это помогает побороть тревожные мысли. Таких историй у нас даже не десятки, а сотни. И все мы продолжаем каждый день отражать в себе весь наш украинский мир и все украинское мужество.

— Ваши сотрудники с начала войны занимаются волонтерской деятельностью. Расскажите, пожалуйста, об инициативе Save Pets of Ukraine.

— Save Pets of Ukraine — всеукраинская инициатива поддержки четвероногих во время войны.

Фото: Кормотех

Уже 24 февраля мы начали получать первые запросы о помощи. И в начале марта была запущена инициатива по помощи животным, которая позволила централизовать запросы и эффективно распределять ресурсы. Мы не только помогали животным, но и загрузили работой сотрудников, чей функционал из-за войны войны был временно невостребован. К Save Pets of Ukraine присоединились 40 кормотеховцев, а сам Кормотех передал 200 тонн корма для четвероногих нужд. Именно корм был основной потребностью, далее следовали медикаменты, вакцины, инструменты для ветеринаров, снаряжение для эвакуации животных.

За 9 месяцев мы получили 28.693 заявки на помощь и передали 675 медицинских средств для животных в 8 приютах. В общей сложности передали 820 тонн корма для 190.000 животных — собак и кошек. Благодаря нашим партнерам Greater Good Charities мы передали 1000 эвакуационных наборов, где собраны вещи первой необходимости для людей и их четвероногих. При поддержке благотворительного фонда U-Hearts удалось закупить 1000 доз вакцины против бешенства и прививать животных в Гостомельском и Харьковском приютах. Также компания создала горячую линию Optimel 9100 — это ветеринарная служба для владельцев животных, оказавшихся без доступа к ветеринару во время войны. Колл-центр оказал поддержку 137 000 украинцев. Это были очень нетривиальные запросы. И искусственное дыхание, и роды четвероногих на передовой.

Еще один наш проект — Adopt Pets of Ukraine, который ищет украинским животным дом. За время его работы было опубликовано объявления по 1.341 животному в социальных сетях, из них 280 четвероногих уже нашли новый дом.

Фото: Кормотех

— Как вам удается в столь сложные времена завоевывать глобальные рынки и инкорпорировать украинскую экономику в глобальную систему?

— Когда ты представляешь семейную компанию, то за качество каждой упаковки корма, за впечатление каждого клиента отвечаешь своей фамилией. Сейчас рядом с ней стоит гордое Made in Ukraine. Поэтому уже нет второго шанса, чтобы промахнуться и начать сначала. Мы уже на 51 месте в сотне ведущих мировых производителей. Осталось сделать рывок и ворваться в первые 50. Мой отец, основатель компании, видел это именно так.

Это история о цементировании на новом рынке, построенная на глубоком понимании, доверии и любви наших конечных клиентов — четвероногих и их людей — в самых дальних уголках мира.

В этом году мы восстановили и усовершенствовали систему 5S. Хотим прежде всего уменьшить использование энергоресурсов, внедрить бесперебойные и альтернативные источники питания. От перебоев со светом подстраховались промышленными генераторами. Чтобы обеспечить объем производства всех SKU — заключили дополнительные соглашения с аутсорсерами. Высочайшее качество при минимальных затратах, эффективность, исполнение обязательств, безопасность и комфорт на рабочих местах, вовлеченность каждого человека — наши фокусы сейчас.

Фото: Кормотех

Отважность и человечность украинцев восхищают весь мир. Еще большую гордость вызывает то, что мы заботимся не только о людях. Украинская несокрушимость — в нашей гуманности.

Сейчас, в непростые времена, несмотря на страх и агрессию, давайте ценить и поддерживать друг друга. Победа за нами. Я верю, что в 2023 году мы будем отмечать и победы нашего бизнеса на глобальной арене, и победу Украины над российским агрессором. Это обязательно произойдет. Слава Украине!

Сейчас 54 кормотеховца защищают Украину в рядах ВСУ. Компания продолжает выплачивать им заработную плату и сохраняет рабочие места. Благотворительные инициативы команды собрали более 300 тыс. грн