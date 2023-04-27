Двести ящиков с табачными изделиями без акцизных марок на сумму свыше 6 млн грн — большую партию нелегальных сигарет обнаружили в марте на украинско-румынской границе. Пачки пограничники нашли в цистерне для растительного масла, которое, по документам, планировали доставить в Великобританию. И это не первый такой случай за последние годы. Пограничники регулярно рапортуют о задержке дежурной партии контрабанды. Однако Украина до сих пор в перечне стран — топ-поставщиков нелегальных сигарет в страны ЕС.

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Чем это грозит Украине и как можно изменить ситуацию к лучшему?

Нелегальные поставки

В исследовании консалтинговой компании KPMG за 2021 год — одном из крупнейших за последние годы и посвященном нелегальному рынку табака в странах ЕС, Великобритании, Норвегии и Швейцарии, наша страна упоминается 30 раз. Украина остается топ-поставщиком нелегальных сигарет в Чехию (ТМ Compliment), Венгрию (Lifa, Compliment, Marvel), Румынию (Compliment) и Польшу (Сompliment). Более низкая цена на табачные изделия и удобное расположение, рядом с границами стран ЕС, делает поставки нелегальной продукции успешным бизнесом. Например, в Украине, по данным KPMG, пачка сигарет стоит 1,58 евро, а в Польше — уже 3,32 евро, в Чехии — 4,48 евро, а в Германии — 6,33 евро. Неудивительно, что в предыдущие годы нелегальная продукция из Украины занимала 10−12% от всего потребления нелегальных сигарет в странах ЕС. И вряд ли ситуация существенно изменилась.

Иногда за границу поставляется так называемая «белая контрабанда» — продукция, легально произведенная для украинского рынка, однако приобретенная злоумышленниками через определенные схемы для нелегальной поставки в страны ЕС, говорит генеральный директор ассоциации Укртютюн Наталья Фесюн. Однако, добавляет эксперт, такой продукции относительно немного.

Львиная доля контрабанды приходится на псевдо-DutyFree, псевдоэкспорт и контрафактную продукцию, производимую в Украине нелегально. Ее стоимость — чрезвычайно низкая. Пачку сигарет можно легко приобрести за 30−40 гривен, хотя только налогов за нее должны были уплатить более 56 гривен. «Поэтому контрабанда безакцизной продукции приносит сверхприбыли, даже с учетом расходов на взятки, изъятия правоохранителями и конфискации части продукции вместе с транспортными средствами, уплаты штрафов и т. д. », — отмечает Фесюн. И добавляет, что около 50% нелегальных рынков Румынии и Венгрии занимает один из известных украинских брендов, что также очень распространено на внутреннем рынке Украины.

Экс-директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник рассказывал, что большинство контрафактных табачных изделий вывозятся за границу — спрос на европейском рынке сейчас выше, собственно, как и стоимость готовой продукции. Для производства этих сигарет в Украину под видом неферментированного табака часто ввозят ферментированные. Его используют в подпольных цехах — нарезают, упаковывают, клеят поддельные акцизные марки и вывозят контрабандой в страны ЕС.

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Почему повышение акциза не помогает

Выход ищут уже не один год. Украина обязалась приблизить акцизные ставки на сигареты к минимальному уровню на территории ЕС, а это 90 евро на тысячу штук до конца 2024 года. И это, по мнению руководства органов ЕС, должно было снизить уровень контрабанды из Украины в страны Европейского Союза. «Но чем выше ставки, тем большие конкурентные преимущества будут получать „серые“ и „черные“ производители и тем больше будут их доходы», — говорит Фесюн.

В некоторых странах ЕС план о минимальном налоговом обязательстве внедрялся 10−12 лет, то есть значительно медленнее, чем в Украине, и это происходило в стабильных экономических условиях. В Украине уже больше года идет полномасштабная война, что, естественно, приводит к падению уровня жизни населения. И это стимулирует увеличение объемов производства и оборота нелегальной продукции, которая при неэффективной борьбе со стороны государства, оказывается в частности на территории стран-членов ЕС, добавляют в Укртютюне.

Действенных предохранителей нет. В Украине отсутствует уголовная ответственность за контрабанду подакцизных товаров. Если нелегальную партию продукции и задержат, перевозчик понесет только административную ответственность — заплатит штраф в размере 100% стоимости товара, потеряет партию и транспортное средство, на котором он перевозился. «Откровенно говоря, для серьезных контрабандистов это копейки. Некий небольшой косвенный налог, закладываемый в конечную стоимость товара — по сути, его оплатит потребитель контрабандной продукции, — говорит Фесюн. — Кроме того, отсутствие уголовной ответственности делает невозможным проведение полноценного следствия, следователей (розыскных) действий и т. д. ».

Что теряет Украина

Из-за контрабанды государство теряет средства, которых и так не хватает в бюджете. Мельник говорит, что общий объем импортированного сырья для производства табачных изделий в 2022 году ориентировочно составлял более 24 200 тонн стоимостью более 5,8 млрд грн, из которых 55% ввезли производители мировых брендов сигарет. Они уплатили 93% акцизного налога от общего количества. Другие компании ввезли 45% табачного сырья, а доля уплаченного ими акцизного налога составляет всего 7% от общего количества. «Следовательно, ориентировочный ущерб бюджету от нарушений в сфере производства и оборота табачных изделий за прошлый год превышает 26 млрд грн», — говорит экс-директор БЭБ.

Но это не всё. Из-за проблемы нелегального рынка сигарет страдает имидж Украины на международной арене, потому что выглядит так, что власти не могут навести элементарный порядок, говорит Фесюн. Об этом часто говорят европейские чиновники. К примеру, еще в далеком 2019 году депутат Европарламента Томислав Сокол в своем обращении к Европарламенту отметил, что страны-члены ЕС ежегодно теряют 10 миллиардов евро налоговых поступлений из-за незаконной торговли табачными изделиями.

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И назвал Украину страной-лидером по количеству незаконных табачных изделий в странах союза — только в 2018 году из нашей страны было поставлено более 4 миллиардов сигарет. Сокол в своем обращении спросил, известно ли что-нибудь о сроках введения уголовной ответственности за контрабанду в Украине? В ответ представители Еврокомиссии отметили, что этот вопрос поднимался еще во время заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое состоялось в январе 2020 года в Брюсселе.

Поэтому вполне возможно, что наши евроинтеграционные перспективы напрямую зависят от внедрения реально действующих цивилизованных правил игры на рынке.

И это может помешать евроинтеграционным стремлениям Украины. Если проблему не решить, присоединение к ЕС откроет перед нелегальными производителями огромный рынок сбыта. «Конечно, это вредит глобальной безопасности и криминализирует общество. Украина как источник происхождения нелегальных сигарет или транзитный хаб на их пути в другие европейские страны (каким она была до полномасштабного вторжения в РФ) представляет серьезную опасность для ЕС. — говорит Фесюн. — Поэтому вполне возможно, что наши евроинтеграционные перспективы напрямую зависят от внедрения реально действующих цивилизованных правил игры на рынке».

Что можно сделать?

В Укртютюне говорят, что необходимо закрыть нелегальные фабрики, прекратить схемы производства псевдо-DutyFree и контрафактную продукцию производителями, которые позиционируют себя как легальные. Проблема нелегальной торговли существует почти во всех странах Европы, но только в Украине есть полноценные подпольные фабрики и условно легальные производители, которые ориентируются на выпуск именно нелегальной продукции. Для ЕС это неслыханно. Нелегальная продукция у них производится на маленьких, часто полукустарных, «гаражных» предприятиях. Но благодаря внимательной работе правоохранителей, и они существуют, как правило, недолго.

Улучшить ситуацию поможет президентский законопроект № 5420 о криминализации товарной контрабанды, который был принят в первом чтении и ожидает повторного согласования парламентом. Он предусматривает, в частности, введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров.

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Рынок ожидает новую Стратегию противодействия незаконному производству и обороту табачных изделий. Одна из самых больших ошибок нашего государства состоит в том, что нелегальную торговлю табаком не пытаются рассматривать системно, как комплексную проблему, которой она и есть на самом деле. Государство же реактивно борется с отдельными его проявлениями и последствиями. Однако такой подход неэффективен. Вместо закрытых подпольных фабрик со временем появятся новые, прекращенные схемы уклонения от уплаты налогов заменяются другими. Следует создавать условия для невозможности ведения соответствующей деятельности. «Чтобы незаконные схемы, какими бы они ни были, прекращались быстро и не успевали обогащать своих бенефициаров. Если же государство будет и дальше искоренять их годами, то это будет бесконечный процесс», — добавляет Фесюн.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман добавляет, что нужно улучшить работу украинских контролирующих органов. Перезагрузка работы Бюро экономической безопасности, лучшее его взаимодействие с налоговой и таможенной службами тоже может дать неплохой результат.