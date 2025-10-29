Рынок контейнерных перевозок в 2025 году остается одним из самых динамичных сегментов логистики. Если еще в 2024 году соотношение импорта и экспорта было относительно сбалансированным, то сегодня акценты сместились — преобладает экспорт агропродукции и продукции переработки. Украина продолжает обеспечивать европейский рынок зерновыми и масличными культурами даже в непростых условиях, и именно логистика становится ключевым звеном этой системы.

Регулярный блок-поезд и «окна» в порту переводят экспорт в плановый режим. Особенно эффективно это для клиентов «Агросем», которые получают полный комплекс сопровождения — от услуг точного земледелия до трейдинга и доставки на внешние рынки. Клиенты могут бронировать слоты под конкретные партии, согласовывать cut-off с линиями, минимизировать риски смешивания культур. Предсказуемое транзитное время снижает пиковые тарифы, позволяет фиксировать цены и лучше хеджировать валютные колебания. В результате — более короткий cash-cycle и более высокая маржа за счет стабильности.

MOST Logistic — логистическая компания с собственным терминалом на украинско-польской границе — стала одной из тех площадок, которые формируют новую инфраструктуру экспорта. Компания обслуживает трейдеров и обеспечивает полный цикл контейнерных отправок: от накопления и сертификации зерна до железнодорожной доставки, фрахта и страхования.

Однако рынок остается сложным. Украина до сих пор испытывает дефицит пустых контейнеров, а часть морских линий ограничивает доступ к своим сервисам для новых игроков. Команда привлекает пустые контейнеры из Польши, формирует собственную систему оборота и накопления, расширяет партнерскую сеть. Благодаря этому уже с начала сентября с терминала отправился седьмой контейнерный поезд с зерновыми — более 15 500 тонн продукции, или около 600 контейнеров.

Эти отправки — не просто показатель объемов. Это доказательство того, что даже в нестабильной среде можно выстраивать эффективную логистику, если есть стратегия, команда и видение развития.

Появление стабильного контейнерного коридора на Гданьск — это меньшая «стоимость нестабильности» для трейдера и фермера. Банки охотнее финансируют сделки с прогнозируемой логистикой, а покупатели получают четкие ETA (Estimated Time of Arrival — ориентировочное время прибытия груза/судна/поезда в точку назначения. и качество без смешивания партий). MOST Logistic превращает логистику из затрат в управляемый актив: регулярность + таможенная гибкость + прозрачные данные = конкурентная цена и быстрый выход на деньги.

Фото: MOST Logistic

Кейс из практики: как одно решение сэкономило клиенту дни простоя

Один из недавних примеров работы команды — перегрузка 20 контейнеров, составлявших комплектные объекты для экспедитора. Каждый комплект включал пять контейнеров, которые нужно было одновременно загрузить на пять автомобилей с железнодорожных платформ европейского стандарта 1435 мм.

Планирование началось задолго до подачи платформ: специалисты MOST Logistic синхронизировали график движения, обеспечили одновременную подачу автомобилей и контроль всех операций. Но в процессе возник вызов — один контейнер задержался в Польше, и один комплект нельзя было растаможить.

Команда быстро нашла решение: разместила четыре готовых контейнера на таможенном складе по длинной Т1, без изменения таможенного режима, и удержала их там до прибытия пятого. По его прибытии все пять контейнеров были перегружены и отправлены без простоя. Клиент остался доволен: такая ситуация могла привести к задержке всей цепи, но оперативность и гибкость команды позволили избежать потерь времени и средств.

«В непредсказуемых ситуациях мы всегда предлагаем клиенту несколько сценариев. Это принцип, на котором держится доверие», — говорят в компании.

Сегодня MOST Logistic — это решение для тех, кто хочет экспортировать, но сталкивается с нехваткой контейнеров или недостатком сервиса. Компания помогает зернотрейдерам накапливать груз, оформлять сертификацию, организовывать железнодорожную доставку в порты, фрахтовать суда, оформлять страхование и гарантировать стабильность экспорта. Несмотря на ограничения, команда MOST видит перспективу. Потому что каждый вызов — это возможность создать новую логистику, в которой работают не правила монополий, а принципы партнерства и эффективности.