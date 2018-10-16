Конституционный суд проверит приватизацию олигархами Укррудпрома

0 комментировать
Суд открыл конституционное производство по делу приватизации государственной компании
Фото: pixabay

Суд открыл конституционное производство по делу приватизации государственной компании

Высокая палата Конституционного Суда решила открыть производство по делу приватизации Укррудпрома.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций суда.

Конституционное производство по делу открыли по представлению 54 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений абзаца шестого статьи 3, части второй - шестой статьи 9, статьи 12 закона Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании Укррудпром.

Укррудпром создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества Украины. В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий.

Восемь предприятий были проданы негосударственным акционерам - СКМ, группе Приват и Смарт-групп. Сейчас подавляющим большинством высокодоходных горнорудных предприятий страны владеет группа Метинвест и Смарт-холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, что в ноябре 2005 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект О возвращении в государственную собственность (национализации) пакетов акций предприятий государственной акционерной компании Укррудпром, однако он не был принят.

В апреле 2015 года Специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации решила обратиться в Конституционный суд и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность приватизации Укррудпрома.

"Комиссия решила, что действия по организации приватизации и приватизации Укррудпрома имеют признаки ряда уголовно наказуемых действий и требуют тщательного расследования", - говорилось тогда в решении комиссии.

Лекции Нового Времени возвращаются!

Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»

Посмотреть расписание
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове