Конституционный суд проверит приватизацию олигархами Укррудпрома

Высокая палата Конституционного Суда решила открыть производство по делу приватизации Укррудпрома.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций суда.

Конституционное производство по делу открыли по представлению 54 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины положений абзаца шестого статьи 3, части второй - шестой статьи 9, статьи 12 закона Об особенностях приватизации предприятий Государственной акционерной компании Укррудпром.

Укррудпром создана в 1998 году, ее учредителями выступили Министерство промышленности и Фонд госимущества Украины. В компанию входили 10 горнодобывающих предприятий.

Восемь предприятий были проданы негосударственным акционерам - СКМ, группе Приват и Смарт-групп. Сейчас подавляющим большинством высокодоходных горнорудных предприятий страны владеет группа Метинвест и Смарт-холдинг Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, что в ноябре 2005 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект О возвращении в государственную собственность (национализации) пакетов акций предприятий государственной акционерной компании Укррудпром, однако он не был принят.

В апреле 2015 года Специальная контрольная комиссия Рады по вопросам приватизации решила обратиться в Конституционный суд и Генпрокуратуру с просьбой проверить законность приватизации Укррудпрома.

"Комиссия решила, что действия по организации приватизации и приватизации Укррудпрома имеют признаки ряда уголовно наказуемых действий и требуют тщательного расследования", - говорилось тогда в решении комиссии.