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Конкурс по приватизации Центрэнерго отменили - ФГИ

Сегодня, 18:19
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Приватизация Центрэнерго откладывается

Фото: spfu.gov.ua

Конкурс по продаже государственного пакета акций энергогенерирующей компании Центрэнерго 13 декабря не состоится из-за того, что к аукциону не допущены все участники, сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

По его словам, Укрдонинвест и Нефтебитумный завод не допущены к участию в конкурсе из-за того, что их документация не соответствует требованиям законодательства.

"В частности, пункта 5.7.14 Положения о порядке проведения конкурсов по продаже пакетов акций акционерных обществ, о предоставлении информации и копий документов относительно связанных с потенциальным покупателем лиц. Также не предоставлены копии документов, в подтверждение получения средств на сумму не менее чем начальная цена продажи объекта", - подчеркнул Трубаров.

Кроме того, по данным правоохранителей, конечный бенефициар одного из участников конкурса является основателем и контроллером компаний, зарегистрированных в РФ, о чем в конкурсной документации умалчивается.

Ранее НВ Бизнес сообщал, что участие в аукционе по приватизации Центрэнерго, помимо белорусского нефтетрейдера Интерсервис, планируют принять еще четыре компании.

Центрэнерго - крупнейшая энергогенерирующая госкомпания. 78,3% акций принадлежит Фонду госимущества. Эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС суммарной мощностью 7660 МВт (около 14% от всеукраинского показателя).

Приватизация Центрэнерго является одним из ключевых условий переговоров с МВФ, но процесс затягивается с 2015-го. По итогам прошлого года компания в 5 раз увеличила чистую прибыль - до 1,9 млрд грн. Активы на конец 2017 года превысили 10 млрд грн.

Теги:   Центрэнерго ФГИ Приватизация

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