Конкурент Instagram и Facebook открыл офис в Украине

Социальная сеть Snapchat стала резидентом UNIT.City в Киеве.
Об этом сообщил управляющий партнер UNIT.City Макс Яковер на своей Facebook-странице.
"Снэпчат стал резидентом UNIT.City. Почти год работы большой команды, чтобы это случилось", - написал он.
В UNIT.City разместился офис и R&D подразделение компании.
"Snapchat глобальный конкурент Facebook/Instagram. Капитализация - $8 млрд. 186 млн активных ежедневных пользователей", - подчеркнул Яковер.
Он напомнил, что Snapchat в 2015 году купил украинский стартап Looksery за $150 млн.
Snapchat - мобильное приложение обмена сообщениями с прикрепленными фото и видео. Используя приложение, пользователь может снимать фото, записывать видео, добавлять текст и рисунки и отправлять их управляемому списку получателей.
UNIT.City - парк для развития технологических компаний, стартапов и креативных индустрий. Бизнес-инфраструктура включает в себя кампусы, техно-лаборатории, акселераторы, образовательные учреждения, социальные и культурные объекты.
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