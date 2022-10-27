Концерн Ford покинул российский рынок 27 октября, 06:15 Ford ушел из России (Фото:REUTERS/Wolfgang Rattay)

Американский производитель автомобилей Ford Motor вышел из совместного предприятия с российской группой Соллерс.

В пресс-релизе компания сообщила, что передала свои 49% акций юридического лицу Соллерс Форд по номинальной цене. У Ford остается право выкупить акции назад в течение пяти лет «если ситуация в мире изменится».

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«Продажа следует за полной остановкой всех операций в России (включая производство, поставку запчастей, техническую и инженерную поддержку) в марте этого года», — заявили в компании.

Совместное предприятие Соллерс Форд было создано в 2011 году. На заводах в РФ производились легковые автомобили и грузовики Ford Transit. С 2019 года производились только грузовики.