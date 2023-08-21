Восстановление справедливости. Как кейс Нафтогаза может помочь Украине запустить механизм компенсаций за последствия агрессии 21 августа, 10:00 Они приближают победу

Получение компенсаций от России является обязательным условием справедливого мира. Пока международное сообщество разрабатывает механизмы передачи замороженных российских активов Украине, Группа Нафтогаз реализует еще один трек, который может стать алгоритмом для других украинских компаний, понесших потери в результате российской агрессии

С начала большой войны государства коллективного Запада заморозили около $300 млрд активов российского центробанка. Санкции, наложенные на связанных с кремлем российских богачей, заморозили еще около $60 млрд. Западные политики и юристы разрабатывают механизмы, которые бы позволили передать Украине эти активы в качестве компенсации за российскую агрессию и были бы безупречными с правовой точки зрения.

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Дело в том, что международное право гарантирует жертвам агрессии возмещение, но его механизм прописывает лишь «широкими мазками».

Фото: Алексей Чернышев, председатель правления НАК Нафтогаз Украины

На бытовом уровне передача замороженных российских активов Украине выглядит просто. Очевидно, что Guilty must pay, а нарушение должно быть наказано, — как для восстановления справедливости, так и для того, чтобы не создавать у агрессора ощущение безнаказанности, стимулируя его к дальнейшим нарушениям.

На юридическом же уровне процедура упирается в защиту, которую то же международное право обеспечивает суверенным активам государств. Их конфискация является «последним аргументом», к которому правительства прибегают с осторожностью, поскольку он потенциально несет репутационные потери, если другая сторона сможет доказать неправомерность таких действий. Да, иногда закон, кажется, противоречит здравому смыслу. Но Dura lex sed lex.

Что же касается денег и имущества отдельных лиц, то сначала нужно обосновать то, что они или их компании действуют в интересах правительства государства-агрессора, и только после этого запускать механизмы конфискации и передачи. Прецедент здесь недавно появился. Такая процедура была реализована в отношении одного из прокремлевских олигархов, которого власти США обвинили в нарушении санкций и финансировании сепаратизма в Крыму.

В конце июля делегация Нафтогаза работала в Вашингтоне. Одной из тем визита стало взыскание с России $5 млрд компенсации за потерянную прибыль от экспроприированных крымских активов, которую компании присудил Гаагский арбитраж. Поскольку мы не ожидали, что россия добровольно выполнит решение суда, то с момента объявления решения разрабатывали «принудительную стратегию» для его выполнения. Она базируется на Нью-Йоркской конвенции 1958 года о признании и исполнении иностранных арбитражных решений — в нашем случае на территории государств, где размещены активы рф.

Нашим юридическим советником и соавторами стратегии являются специалисты мультинациональной юридической фирмы Covington & Burling LLP. Они же представляют интересы Группы в Федеральном окружном суде США в округе Колумбия, куда мы подали ходатайство о признании решения Гаагского арбитража и допуске к его принудительному исполнению. Суд округа Колумбия стал первым, где стратегия принудительного взыскания получает практическое воплощение.

США не случайно выбраны стартовой страной этого глобального процесса.

Америка является лидером демократического мира — и одновременно лидером в том, что касается верховенства права. Решения американских судов, которые запустят выполнение предписания Гаагского трибунала на территории США, станут стимулирующим примером для многих других государств.

Передача замороженных российских активов украинским компаниям в качестве компенсации за экспроприированные или уничтоженные россиянами активы на основе решений международных трибуналов является идеальным с точки зрения международного права способом восстановить справедливость. Сейчас этот механизм по своей действенности превосходит другие возможности использовать заблокированные активы государства-агрессора для возмещения нанесенного ущерба.

Отдельным направлением нашей стратегии является розыск российских коммерческих активов, которые могут быть использованы в качестве компенсации. Конфисковать их проще, поскольку на них не распространяется суверенный иммунитет.

Для их розыска Covington & Burling LLP привлечет ведущую американскую расследовательскую компанию K2 Integrity. К2 имеет сетку своих финансовых детективов не только в США, а также в Европе (Великобритания, Швейцария, Испания) и на Ближнем Востоке (Объединенные Арабские Эмираты) — то есть там, где и стоит искать имущество российских олигархов и компаний, действующих в интересах правительства рф.

Успешный кейс Нафтогаза станет своего рода зеленым светом для других украинских компаний, пострадавших от российской агрессии уже во время большой войны. Да, наше дело касается событий 2014 года, но базируется на универсальном в этой ситуации подходе, что россия как агрессор должна заплатить за то, что она экспроприировала, повредила или уничтожила. Необходимо подчеркнуть, что в нашем кейсе речь идет не об отказе от экспроприированных активов — мы убеждены в их возвращении вместе с Крымом, — а о компенсации за потерянную прибыль Группы.

Атакуя Украину, Россия пытается подорвать саму систему международного права. Если бы ей это удалось, то это погрузило бы мир в хаос, в право силы, — и отбросило цивилизацию назад в развитии. Поэтому победа Украины и полное получение компенсаций важны как сигнал всем другим авторитарным режимам, что международное право работает и агрессия будет наказана.