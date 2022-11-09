«Нечистые руки». Почему Украина сможет не компенсировать потери бывшим владельцам национализированных предприятий — Коболев 9 ноября, 13:38 Эксклюзив НВ Игорь Коломойский, вероятно, теряет Укрнафту. Это более 60% нефтедобычи в стране, и более 500 АЗС. Правда, до сих пор государство не смогло забрать у олигарха ничего, кроме долгов (Фото:НВ)

Решение международного Арбитража, которое Украина получила в 2021 году, позволяет не выплачивать компенсации некоторым украинским бизнесменам за национализированные предприятия. Что именно там было сказано?

Риск того, что Украине придется платить компенсации некоторым украинским бизнесменам-собственникам крупных пакетов акций предприятий, недавно перешедших в государственную собственность, крайне низок. Об этом в комментарии для статьи НВ Бизнес Удаление активов и пассивов. Как государство открыло новый фронт против олигархов, забрав бизнес Коломойского, Жеваго и Григоришина сообщил Андрей Коболев, экс-председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

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«В начале 2021 года Государство выиграло арбитраж у миноритарных акционеров Укрнафты, которые судились с требованием получить компенсацию на базе положений Международного договора об энергетической хартии и международном праве. В конечном решении трибунала четко установлено, что инвесторы с „нечистыми руками“ не имеют права на защиту, предоставляемую каким-либо международным соглашением. А поскольку этот трибунал получил доказательства нарушений закона миноритарными акционерами Укрнафты, то это и стало главным основанием для их проигрыша» — рассказал Коболев, который был свидетелем по этому делу.

По его словам, этот Арбитраж установил очень важный прецедент, который можно будет эффективно использовать не только в случае Укрнафты, но и в случае, по меньшей мере, всех остальных недавно принудительно изъятых для военных целей активов.

В 2015 году акционер Укрнафты и Укртатнафты Игорь Коломойский во время заседания Специальной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации заявил, что с 2003 года ежемесячно передавал второму президенту Украины Леониду Кучме $5 млн. за право изменения менеджмента и получение оперативного контроля над Укрнафтой.

Также на выплату или невыплату компенсации может повлиять гражданство некоторых бизнесменов, работающих в Украине. Напомним, что недавно стало известно о российском паспорте Вячеславе Богуслаеве, президенте и акционере предприятия Мотор Сич. А Константин Григоришин, считающийся реальным владельцем завода Запорожтрансформатор, ранее был гражданином России и Кипра. Только в 2016 году он приобрел украинское гражданство. К тому же, он довел предприятие до процедуры банкротства. В аналогичном состоянии находится АвтоКрАЗ Константина Жеваго.



Поэтому у государства могут быть аргументы для отказа от потенциальных требований частных акционеров и неуплаты компенсации, если они этого потребуют. Если, конечно, эти аргументы прислушиваются украинские суды.

