Компанию Трампа оштрафовали на $1,6 млн за налоговое мошенничество 14 января, 02:14 Прокуроры и юристы Trump Organization собираются в здании уголовного суда Манхэттена для слушания приговора (Фото:Adam Gray/Pool via REUTERS)

Суд Нью-Йорка оштрафовал семейный бизнес Дональда Трампа на 1,6 млн долларов за налоговое мошенничество. Это максимально возможный штраф за соответствующее преступление.

Об этом сообщает CNBC.



В прошлом месяце Trump Corporation и Trump Payroll Corp., входящие в структуру Trump Organization, были признаны виновными в использовании многолетней схемы мошенничества и уклонения от уплаты налогов путем фальсификации деловой документации.

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После судебного разбирательства они были осуждены по всем 17 пунктам обвинения, что стало первым случаем, когда компании сочли виновными в совершении преступлений.

«Вынесение приговора является напоминанием корпорациям и руководителям о том, что вы не можете обмануть налоговые органы и избежать наказания за это», — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Компания Трампа, которой в настоящее время руководят два взрослых сына, Дональд-младший и Эрик, скрыла компенсацию, которую она выплачивала высшим руководителям в период с 2005 по 2021 год. Трамп отрицает все обвинения, которые он назвал «полной аферой».