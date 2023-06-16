После скандинавской взбучки. Производитель Oreo и Milka отделит бизнес в России

16 июня, 13:46
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Компания Mondelez International внесена в список международных спонсоров войны (Фото:Taras Chernus \ Unsplash)

Компания Mondelez International внесена в список международных спонсоров войны (Фото:Taras Chernus \ Unsplash)

Американский производитель пищевых продуктов Mondelez после бойкота в странах Скандинавии сокращает операции в России.

Компания планирует создать на российском рынке отдельный бизнес с самодостаточной цепочкой поставок до конца 2023 года, сообщает Голос Америки.

Как сообщалось, скандинавские страны начали бойкотировать продукцию компании Mondelez International из-за ее бизнеса в РФ.

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Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло Mondelez в список международных спонсоров войны.

В самой Mondelez заявляли, что компания осуждает войну и поддерживает только «ограниченную» деятельность в РФ, приостановив инвестиции и расходы на рекламу.

Редактор: Александр Иванов

Теги:   Mondelez International Mondelez Санкции против России Санкции спонсоры войны

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