Париж без Вюиттона — не Париж. LVMH стала спонсором Олимпийских игр-2024 25 июля, 15:28 Владелец LVMH Бернар Арно (Фото:Benoit Tessier / Reuters)

Компания LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton), крупнейший производитель товаров класса люкс, станет спонсором Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже.

«LVMH стала премиум-партнером этого глобального мероприятия, которое перекликается с миссией Группы Искусство воплощать мечты и перекликается с видением Парижа 2024 года», — сообщили в LVMH.

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Ранее спонсорское соглашение с Международным олимпийским комитетом заключили такие крупные французские компании как банковская группа BPCE, фармацевтическая компания Sanofi и ритейлер Carrefour.

Соглашение о сотрудничестве затрагивает сразу несколько брендов LVMH: так, ювелирный дом Chaumet разработает дизайн олимпийских медалей, производитель спиртных напитков Moet Hennessy будет поставлять свою продукцию в рамках программы гостеприимства, а Sephora, розничная сеть по продаже косметики и парфюмерии, выступит спонсором эстафеты олимпийского огня.

Один из входящих в структуру холдинга домов моды займется дизайном формы для спортивной делегации страны.

Полностью детали договоренностей между LVMH и МОК не разглашаются.

Как сообщалось, LVMH стала первой европейской компанией, чья капитализация превысила $500 млрд.

Согласно рейтингу богатейших людей планеты от Forbes, Бернар Арно, владелец LVMH, занимает в нем вторую строчку с состоянием $237,1 млрд. На первом месте — Илон Маск с $242, 4 млрд.

Рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg также отводит Арно вторую позицию ($201 млрд), а Маску — первую ($239 млрд).