Производитель зенитных комплексов NASAMS. Норвежская компания Kongsberg открыла офис в Украине

В Украине открылся офис компании Kongsberg Defence and Aerospace, ведущего норвежского производителя вооружения, в частности систем NASAMS , которые уже используются для защиты украинских городов от российских ракет и беспилотников.

Украина в сотрудничестве с Kongsberg фокусируется на развитии совместных проектов в сфере противовоздушной обороны, готовит новые решения на базе NASAMS для усиления защиты населения и критической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщило Министерство обороны Украины.

«Противовоздушная оборона — один из наших стратегических приоритетов. Только в этом месяце враг осуществил более 3500 запусков ракет и БПЛА. Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок», — заявил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, открытие офиса является очередным шагом в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg, которая будет реализовывать проекты в сфере производства перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря.

«Это также открывает новые возможности для сотрудничества украинских и норвежских инженеров — над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций», — добавили в Министерстве обороны.

Ранее, в феврале 2025 года, президент Kongsberg Эйрик Ли заявлял, что его компания планирует производить ракеты для систем ПВО NASAMS.