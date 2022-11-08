Готовятся к остановке деятельности. Disney закрывает российский офис своего киноподразделения 8 ноября, 17:50 Disney готовится к полной остановке деятельности в России (Фото:pan xiaozhen\unsplash)

Компания The Walt Disney Company закрывает российский офис киноподразделения. Большинство сотрудников уже уволены.

Как пишет российское профильное издание Бюллетень кинопрокатчика, оставшаяся команда сейчас заканчивает необходимую работу перед полной остановкой деятельности компании в России.

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Отмечается, что почти вся коммуникация с контрагентами в СНГ идет непосредственно через американский офис Disney.

В марте этого года Disney объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney: при переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт disney.com. Также недоступны аккаунты студии в соцсетях.

О том, что Disney прекращает весь бизнес в России, компания заявила еще в марте этого года.

Компания приостановила лицензирование контента и продуктов, работу круизных линий, выход журнала National Geographic и производство местного контента.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix покупает права на показ большого пакета украинских фильмов.