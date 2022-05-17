Все, что осталось от флота. Авиалинии Антонова перенесли базу из Гостомеля в Лейпциг 17 мая, 15:40 Цей матеріал також доступний українською Последствия ударов оккупантов по аэропорту в Гостомеле (Фото:ANTONOV Company / Facebook)

Грузовая авиакомпания Авиалинии Антонова перенесла свою базу из Гостомеля в Лейпциг.

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Из Лейпцига Авиалинии Антонова планируют продолжить эксплуатацию оставшихся в ее флоте пяти самолетов Ан-124−100 Руслан. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на профильное издание Heavy Lift&Project Forwarding International.

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Компании предстоит создать полноценную базу в немецком аэропорту: перевезти из Украины запасные двигатели, запчасти и другую спецтехнику; получить их западные аналоги, где это возможно; перевезти технических специалистов, летный персонал и ключевых сотрудников в Лейпциг.

Приоритетом Авиалиний Антонова будет выполнение полетов в интересах правительства Украины и стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) по заказу НАТО и ЕС.

В течение года перевозчик планирует выполнить 385 рейсов с 1270 приземлениями.

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27 февраля концерн Укроборонпром сообщил, что в аэропорту Антонов в Гостомеле российские оккупанты уничтожили Ан-225 Мрія.

Один из пилотов концерна обвинил руководство предприятия в потере крупнейшего в мире самолета Ан-225 Мрія. Он отметил, что еще 26 января предлагалось перевести все самолеты концерна в Лейпциг, но руководство не отреагировало на такое предложение.

29 марта Укроборонпром после служебной проверки отстранил Сергея Бычкова от исполнения обязанностей генерального директора ГП Антонов, а потом уволил его.

Авиалинии Антонова — авиатранспортное подразделение ГП Антонов, специализирующееся на международных грузовых авиаперевозках. Парк авиакомпании до войны состоял из одного самолета Ан-225 Мрія, семи Ан-124−100 Руслан, одного Ан-22 Антей, одного Ан-26 и одного Ан-74Т.

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