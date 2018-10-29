Компанию из группы WOG оштрафовали за сговор на торгах

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компанию Воленс Трейд, которая до 28 марта 2018 года называлась Вог Аэро Джет, и до настоящего времени входит в группу компаний WOG, на 4,6 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, на 329,5 тыс. грн была оштрафована комапния Укрпостач-Нефтетрейд.

Такие санкции к компаниям применили за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результате торгов, уточнили в АМКУ.

Напомним, что 28 октября 2016 года АМКУ оштрафовал семь нефтетрейдеров на 204 млн грн за антиконкурентные согласованные действия на рынке.

В частности, компания ОККО-Нефтепродукт получила крупнейшее наказание в размере 77,8 млн грн. Две компании, связанные с деятельностью сети АЗС WOG – Золотой экватор и Вог Ритейл – были оштрафованы на 16,2 млн грн и 54,3 млн грн соответственно. Альянс Холдинг (сеть АЗС Shell) – на 39,7 млн грн, Амик Украина – на 12,5 млн грн, Сокар Петролеум – на 2,5 млн грн и Параллель – на 1,4 млн грн.