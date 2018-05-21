Компанию Фирташа обязали выплатить $47 млн "дочке" российского банка

Хозяйственный суд Ровенской области 7 мая обязал Ривнеазот выплатить Проминвестбанку $45,9 млн задолженности по кредиту и $1,2 млн просроченных процентов.

Об этом сообщает liga.net.

В июле 2013 года Проминвестбанк выделил другому предприятию Фирташа - Северодонецкому объединению Азот кредит на $50 млн. Поручителем по этому кредиту с февраля 2015 года является Ривнеазот.

Поскольку Северодонецкое объединение Азот взятые не себя обязательства по возврату кредита не выполняло, у него образовалась задолженность в размере $45,9 млн, указывает суд. 7 мая он постановил взыскать с Ровноазота заявленную сумму.

Напомним, что Хозяйственный суд Черкасской области 31 января обязал черкасский Азот выплатить Проминвестбанку $44,7 млн по кредиту и $1,2 млн просроченных процентов.

Ривнеазот входит в холдинговую компанию Ostchem , входящая в финансово-промышленную группу компаний Group DF Дмитрия Фирташа. Кроме него в холдинг входят концерн Стирол, Северодонецкое объединение Азот и Черкасский Азот.

Проминвестбанк основан в 1992 году и контролируется российским Внешэкономбанком (ВЭБ). Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2018 года по размеру активов ПИБ занимал 11-е место (20,1 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

В марте 2017 года СНБО ввело санкции против банков с российским госкапиталом.