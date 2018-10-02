Компаниям Коломойского разрешили взыскать $140 млн компенсации с РФ

Апелляционный суд Киева признал и дал разрешение на выполнение решения Международного арбитражного суда Гааги от 2 мая 2018 года о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму экс-главы Приватбанка и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму, и постановил выдать соответствующие исполнительные листы в пользу истцов.

Соответствующее определение суд вынес 25 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно судебному решению, листы должны быть выданы на присужденные Гаагским арбитражом истцам суммарно около $130,5 млн компенсации за недвижимость, $9,2 млн компенсации расходов на судебный процесс, а также проценты на указанные суммы по ставке 12-мес. LIBOR+1% сложных процентов ежегодно.

Отметим, что определение суда может быть обжаловано в Верховном суде в течение 30 дней со дня провозглашения путем подачи апелляционной жалобы непосредственно в этот суд.

Ранее сообщалось, что указанное выше разбирательство было инициировано истцами против РФ 19 июня 2015 года на основании соглашения между правительствами РФ и Украины от 27 ноября 1998 года о защите инвестиций российско-украинского двустороннего инвестдоговора (ДИД) и в соответствии с регламентом UNCITRAL.

Истцы утверждали, что РФ нарушила свои обязательства путем принятия с августа 2014 года мер, которые препятствовали их инвестициям в находящиеся в Крыму объекты недвижимости и в конечном счете привели к экспроприации этих инвестиций. Среди истцов, в частности, компании Аэробуд, Крым Девелопмент, НИва-тур, УБК-Инвест, Эдельвейс-2000, Планета, Приватофис, Приватлэнд, Дан-Панорама, Санаторий Энергетик, Финансовый капитал и Финансовый вектор. Некоторые из этих компаний связывают с бизнесменом и бывшим владельцем национализированного Приватбанка Игорем Коломойским.

Напомним, что в начале сентября Апелляционный суд Киева арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка (все – Киев). Это определение было принято в связи с заявлением об обеспечении иска о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге (Permanent Court of Arbitration) от 2 мая. Арест на акции вышеуказанных банков наложен по иску ряда компаний, которые связывают с Коломойским.