Компаниям-арендаторам коммунальной собственности в Киеве придется раскрывать своих владельцев

Компании, которые арендуют в Киеве коммунальную землю или имущество, должны будут предоставлять информацию о своих бенефициарных собственниках.

Такое решение принял Киевский городской совет, за него проголосовали 83 депутата, передает Интерфакс-Украина.

"Наша задача – делать шаги, чтобы быть уверенными, что в нашем городе работают ответственные компании, и что они работают исключительно на пользу нашего города", - отметил мэр Киева Виталий Кличко перед голосованием.

Согласно изменениям, департаменты земельных ресурсов и коммунальной собственности КГГА обязаны будут указывать в проектах решения, которые они подают на рассмотрения Киевсовета, информацию о бенефициарах компаний из Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей.

Данная норма касается решений, которые создают, изменяют или прекращают права или обязанности юрлиц касательно земли или имущества территориальной общины Киева.

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