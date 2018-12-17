Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила текущая неделя

Компания Воля заявила о повышении цен

Сегодня, 15:28
0
Цей матеріал також доступний українською

Цены на услуги Воли вырастут на 10-20%

Фото: ВОЛЯ via Facebook

В 2019 году компания Воля (Киев) планирует повысить стоимость услуг на 10-20%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на коммерческого директора компании Михаила Дмитриченко.

"Повышение планируется – где-то на 10-20%. Для некоторых пакетов - больше, для некоторых - меньше. Это очень индивидуально и зависит от того, к примеру, как много в выбранном пакете каналов, зависящих от валюты, и таких факторов очень много", - заявил он.

В то же время, ссылаясь на межоператорское обсуждение данного вопроса Дмитриченко заявил, что в целом по рынку прогнозы по росту цен выше, чем у Воли.

"По итогу года мы ожидаем до 30% рост стоимости услуг по рынку в целом, если не будет каких-либо катаклизмов", -  сказал он.

Дмитриченко также сообщил, что Воля рассматривает возможность повысить цены на конвергентные услуги, предоставляемые совместно с мобильным оператором lifecell из-за роста стоимости связи этого оператора.

"Ситуация сложная. Мы сейчас ведем постоянные переговоры с lifecell. Тех абонентов, которым мы уже продали конвергентные услуги, повышение цен не коснется еще где-то полгода-год. Для новых абонентов планируем увеличивать стоимость наших промо-тарифов. Но сейчас очень сложно сказать, как это будет происходить, поскольку мы все еще в диалоге с lifecell о том, как они с нас будут брать эти деньги", - рассказал он.

Коммерческий директор Воли добавил, что у компании нет эксклюзивных договоренностей с lifecell. По его словам, сейчас она не ведет переговоры о запуске конвергентных услуг с другими игроками рынка мобильной связи в Украине, но это возможно, если изменится ситуация на рынке.

"Больших, драматических повышений цен на услуги не будет точно. В любом случае повышение цен на рынке в следующем году будет. И не только мы это делаем – это делают все наши конкуренты - как проводной, так и мобильной связи", - подытожил Дмитриченко.

Воля ожидает в 2018 году увеличение ARPU (средняя выручка от одного пользователя) на 25% по сравнению с 2017 годом - до 137 грн. Компания обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 35 городах Украины. Находится в управлении фонда Providence Equity Partners (34,92%), частной международной инвестиционной компании SigmaBleyzer (15,3%) и ЕБРР (11,7%).

Теги:   Кабельное телевидение Воля Цены Интернет

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

ТОП-3 блога

Иван Компан - фото
Иван Компан
Коррекция по всем фронтам
479
Любовь Цымбал - фото
Любовь Цымбал
Новые вызовы для бизнеса в 2019 году
357
Владимир Котенко - фото
Владимир Котенко
Налогообложение труда – откровенного разговора не избежать
6759
Юрий Голляк - фото
Юрий Голляк
Как облгазы и НКРЭКУ провернули аферу с домовыми счетчиками
6129
Ксения Савченко - фото
Ксения Савченко
5 фактов об украинцах и финансовой грамотности
1656
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15780
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7106
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что показал конфликт с Россией
7036

Последние новости

Политика

Сегодня, 15:30

"Сам придумал и сам озвучил": Гройсман прокомментировал заявление Лаврова о провокациях на админгранице с Крымом
Компании/Рынки

Сегодня, 15:28

Компания Воля заявила о повышении цен
Компании/Рынки

Сегодня, 15:27

ЕС "открыл небо" для полетов из аэропорта Ужгород

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться