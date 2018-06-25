Компания Samsung отказалась от проекта аэропорта в Крыму

Архитекторское подразделение корейской компании Samsung – SAMOO Architects & Engineers, которое в 2015 году выиграло тендер на разработку проекта аэропорта Симферополя, отказалось от его реализации.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в официальном ответе для Крым.Реалии ТВ.

Причиной отказа является “политическая чувствительность проекта”.

В SAMOO Architects & Engineers отказались от официального комментария. В то же время сообщили, что исчерпывающую информацию передали в посольство Украины в Республике Корея.

Украинский МИД настаивает, что строительство и сотрудничество Samsung с российскими “властями” оккупированного Крыма незаконны.

Отмечается, что компания SAMOO Architects & Engineers не является субъектом международного права, потому что под эту категорию попадают только международные организации и государства.

Как разъяснила юрист Елена Омельченко, привлечь к ответственности компанию можно только при двух условиях: если Администрация президента Украины (по представлению СНБО) внесет эту компанию в санкционный список или если власти Южной Кореи введут ответственность для национальных предприятий по бизнес-деятельность в Крыму.

Напомним, что 16 апреля в Симферополе открыли новый терминал аэропорта. Его построили за 22 месяца за почти $500 млн.

Отметим, что после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и оттуда являются нарушением законов Украины и международных правил.