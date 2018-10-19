Компания с единственным работником выиграла тендер Укрзализныци

Компания уже три года "сотрудничает" с Укрзализныцей

Украинская железнодорожная скоростная компания, входящая в структуру Укрзализныци, провела тендер на проведение модернизации отдельных частей интерьерного убранства поездов Hyundai Rotem, который выиграла компания Мир Поставки с одним штатным работником.

Об этом свидетельствует тендерная документация, пишет Железная дорога без коррупции.

Согласно документам, этой модернизацией является установление облицовки 180 унитазов в скоростных поездах Hyundai Rotem. Ожидаемая стоимость - почти 4 млн грн.

Тендер по модернизации туалетов разыграли две компании с разницей в ценах в 5 тыс. грн. - Мир Поставки и Синерджи.

Совладельцем и директором компании, выигравшей тендер, является Степан Халепа с оккупированного Донецка, а зарегистрирована компания в квартире №52 по улице Вячеслава Черновола 33/30 в Киеве.

Компания уже три года "сотрудничает" с Укрзализныцей. Ранее Мир Поставки в частности поставляла компании соль, гипсокартон, стеклопакеты, дозаторы для мыла и десятки других наименований.

Согласно налоговой отчетности, предоставленной участником в следующих тендерах, официально на предприятии, кроме директора, работает только один рабочий, а общая их зарплата составляет около 10 тыс. грн. в месяц на двоих.

"К тому же Мир Поставки не имела права юридически заключать договор с Укрзализныцей на разработку оборудования для электропоездов ведь согласно зарегистрированных КВЭД фирма может осуществлять только торговые операции, а не производство", - говорится в сообщении.

Теперь на счету Мир Поставки уже 25 млн грн, выигранных на государственных тендерах, отметили в издании.

Интересно, что в другой компании - похожая история. Синерджи в своей документации указала, что не имеет ни автотранспорта, ни складских помещений для выполнения контракта, а в случае победы заключит договор с одним из международных перевозчиков для поставки товара от производителя.

В справке Синерджи указывается, что фирма имеет необходимый штат квалифицированных работников для монтажа облицовки, а затем указано, что фирма не подает отчетность 1-ДФ, так как не использует труд лиц "на условиях, предусмотренных законодательством".

Как пишет издание, Синерджи зарегистрировано в жилой квартире в Киеве, по улице Лебедева-Кумача 7-В. Владельцами компании являются житель Донецка Александр Богданюк, Макеевки - Мария Ермоленко и киевлянин Юрий Подолянчук, в квартире которого и приписано Синерджи.