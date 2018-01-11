Компания Коломойского впервые выставила реактивное топливо на открытые торги

Компания Укртатнафта, которую контролирует группаа Приват Игоря Коломойского, решила провести дебютные торги реактивным топливом Кременчугского НПЗ на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ).

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на сообщении биржи.

Торги назначены на 16 января, на них выставлены два лота по 300 и 500 тонн топлива.

Примечательно, что в последние годы Укртатнафта не выходила в рынок с оптовыми партиями реактивного топлива. Практически весь ресурс реализовывался через АПЗК Борисполь (бывший Кребо-Интернешнл).

При этом производство реактивного топлива Кременчугским НПЗ увеличилось на 12% – до 167,4 тыс. тонн за 11 месяцев 2017 года, по данным Консалтинговой группы А-95.

Укртатнафта (Кременчугский НПЗ) – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. Государству принадлежит 43% акций компании (через НАК Нафтогаз Украины), еще по 28% контролируют группа Приват Игоря Коломойского и бизнесмен Александр Ярославский.

При этом операционный контроль над Укртатнафтой последние десять лет, с 2007 года, находится полностью в руках "приватовцев".