Компания Коломойского впервые выставила бензин на Украинскую энергетическую биржу

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Топливо будет отгружено в период с 25 мая по 3 июня автомобильным и железнодорожным транспортом
Фото: pixabay

Топливо будет отгружено в период с 25 мая по 3 июня автомобильным и железнодорожным транспортом

Компания Укртатнафта, которую контролирует группа Приват Игоря Коломойского, реализовала через торги на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 10 тыс. тонн бензина.

Об этом говорится на сайте биржи, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, 5 тыс. тонн бензина марки А-95 проданы по средней цене 34 тыс. 704,34 грн/тонна, а 5 тыс. тонн бензина марки А-92 – по средней цене 33 тыс. 705,93 грн/тонна.

Топливо будет отгружено в период с 25 мая по 3 июня автомобильным и железнодорожным транспортом на условиях FCA Кременчуг.

Отметим, что в марте компания дебютировала на торгах УЭБ со своим битумом дорожным. До того Укртатнафта нефтепродукты не продавала через биржу.

Кроме того, еще в январе этого года компания впервые реализовала реактивное топливо на Украинской межбанковской валютной бирже.

Укртатнафта (Кременчугский НПЗ) – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. Государству принадлежит 43% акций компании (через НАК Нафтогаз Украины), еще по 28% контролируют группа Приват Игоря Коломойского и бизнесмен Александр Ярославский.

При этом операционный контроль над Укртатнафтой последние десять лет, с 2007 года, находится полностью в руках "приватовцев".

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