Компания Коломойского добилась отсрочки в суде по проверке Приватбанка

Киевский Апелляционный административный суд Киева приостановил рассмотрение апелляционной жалобы Национального банка Украины на решение Окружного административного суда Киева о признании противоправным и отмене распоряжения НБУ о проведении проверки Приватбанка в октябре 2016 года.

Соответствующее решение суд принял на заседании 7 июня, передает Интерфакс-Украина.

Такое решение суд пояснил тем, что получил ходатайство адвоката Triantal Investments Ltd., который заявил о завершении его полномочий на представление компании в суде.

Согласно действующему законодательству, в таком случае компания получает до полугода на подготовку к судебному заседанию, пояснил представитель НБУ в суде Иван Прицак.

Как сообщалось, кипрская компания Triantal Investments Ltd, ранее являвшаяся одним из крупнейших акционеров Приватбанка, обжаловала в суде неправомерность действий Нацбанка и Министерства финансов Украины.

В частности, компания в марте 2017 года обратилась в суд с требованием признать неправомеными и отменить датированное октябрем 2016 года распоряжение НБУ, которым Нацбанк инициировал проведение внеплановой инспекционной проверки и которое впоследствии сделало возможным национализацию банка. Нацбанк подал апелляцию 2 апреля этого года.

Ранее владельцами Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd являлись Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский и Алексей Мартынов. Доля Боголюбова и Коломойского составляли по 49,9% в уставном капитале Fransiano Investments Ltd, Мартынова – 0,2%.