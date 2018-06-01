Компания Ахметова запустила восемь электрозаправок

Энергетическая компания ДТЭК Рината Ахметова запустила в Киеве восемь станций скоростных зарядок для электромобилей под брендом STRUM.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Станции мощностью 50 кВТ работают в тестовом режиме. Они располагаются на паркингах крупнейших торговых и бизнес-центров столицы, а также на АЗК одной из украинских сетей. До конца июня сеть планируют расширить до 10 скоростных станций.

Кроме того, компания в дальнейшем планирует установить станции на трассах, соединяющих Киев с крупнейшими городами Украины, отметили в компании.

Напомним, что в марте 2018 года ДТЭК сообщал об открытии сети зарядных станций для электромобилей.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.