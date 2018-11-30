Компания Ахметова сменила убыток на 3 млрд грн прибыли

Компания ДТЭК Энерго завершила январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,4 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2 млрд грн чистого убытка.

Об этом говорится в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

В частности, влияние на финансовый результат оказало снижение курса гривни. Убыток по курсовым разницам за девять месяцев составил 600 млн грн.

Доход ДТЭК Энерго в январе-сентябре составил 119,8 млрд грн, в третьем квартале – 36,6 млрд грн.

Валовая прибыль за девять месяцев составила 14,4 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале – почти 5 млрд грн.

При этом раньше ДТЭК Энерго сообщало о 5,4 млрд грн прибыли за первое полугодие 2018-го.

Напомним, что ДТЭК Энерго в 2017 году получило убыток 2,9 млрд грн. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО.

Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.

ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.