Компания Ахметова сменила убыток на 3 млрд грн прибыли

Компания ДТЭК Энерго завершила январь-сентябрь 2018 года с чистой прибылью в размере 3,4 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале компания получила 2 млрд грн чистого убытка.
Об этом говорится в отчете компании, передает Интерфакс-Украина.
В частности, влияние на финансовый результат оказало снижение курса гривни. Убыток по курсовым разницам за девять месяцев составил 600 млн грн.
Доход ДТЭК Энерго в январе-сентябре составил 119,8 млрд грн, в третьем квартале – 36,6 млрд грн.
Валовая прибыль за девять месяцев составила 14,4 млрд грн, в т.ч. в третьем квартале – почти 5 млрд грн.
При этом раньше ДТЭК Энерго сообщало о 5,4 млрд грн прибыли за первое полугодие 2018-го.
Напомним, что ДТЭК Энерго в 2017 году получило убыток 2,9 млрд грн. Ключевое влияние на итоговый финансовый результат 2017 года оказали потери активов в зоне АТО.
Общий убыток от списания и обесценивания активов, а также пересмотра обязательств составил 4,4 млрд грн.
ДТЭК Энерго – операционная компания, отвечающая за добычу угля, генерацию и дистрибуцию электроэнергии в структуре холдинга ДТЭК.
ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Подписаться на журнал
Комментарии
Правила комментирования