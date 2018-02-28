Компания Ахметова решила стать инвестором по добыче на месторождениях Укрнафты

ДТЭК подал заявки на участие в инвестконкурсе Укрнафты

Энергохолдинг ДТЭК подал заявки на конкурс компании Укрнафта по привлечению инвесторов к разработке месторождений этой компании.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В прошлом году Укрнафта объявила инвестиционный конкурс на действующие месторождения. Мы заинтересованы в участии по всем месторождениям. Более того, подали все необходимые заявки. Будем ждать результатов конкурса и надеемся, что Укрнафта привлечет эффективных инвесторов", - сказал он.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ).

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.