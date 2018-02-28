Компания Ахметова решила стать инвестором по добыче на месторождениях Укрнафты

0 комментировать
ДТЭК подал заявки на участие в инвестконкурсе Укрнафты
Фото: Укрнафта

ДТЭК подал заявки на участие в инвестконкурсе Укрнафты

Энергохолдинг ДТЭК подал заявки на конкурс компании Укрнафта по привлечению инвесторов к разработке месторождений этой компании.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров, передает агентство Интерфакс-Украина.

"В прошлом году Укрнафта объявила инвестиционный конкурс на действующие месторождения. Мы заинтересованы в участии по всем месторождениям. Более того, подали все необходимые заявки. Будем ждать результатов конкурса и надеемся, что Укрнафта привлечет эффективных инвесторов", - сказал он.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ).

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове