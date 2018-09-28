Компания Ахметова приблизилась к покупке итальянского завода

Группа Метинвест Рината Ахметова и англо-индийская фирма Liberty House отобраны в шорт-лист претендентов на покупку итальянского металлургического завода ArcelorMittal Piombino.

Об этом пишет uaprom.

Имя нового владельца метзавода должно быть названо на следующей неделе в интересах миноритарных акционеров, включая профсоюзы. Украинская компания имеет преимущество над соперником.

ArcelorMittal Piombino - перекатный завод в итальянской провинции Ливорно. На предприятии установлена линия непрерывного травления, стан непрерывной прокатки, две линии горячего цинкования, линия для нанесения покрытий и две линии продольной резки. Продукцию предприятия потребляют строительный сектор, производители бытовых приборов, общее машиностроение.