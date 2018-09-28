Компания Ахметова приблизилась к покупке итальянского завода

0 комментировать
Метинвест имеет преимущество над соперником

Метинвест имеет преимущество над соперником

Группа Метинвест Рината Ахметова и англо-индийская фирма Liberty House отобраны в шорт-лист претендентов на покупку итальянского металлургического завода ArcelorMittal Piombino.

Об этом пишет uaprom.

Имя нового владельца метзавода должно быть названо на следующей неделе в интересах миноритарных акционеров, включая профсоюзы. Украинская компания имеет преимущество над соперником.

ArcelorMittal Piombino - перекатный завод в итальянской провинции Ливорно. На предприятии установлена линия непрерывного травления, стан непрерывной прокатки, две линии горячего цинкования, линия для нанесения покрытий и две линии продольной резки. Продукцию предприятия потребляют строительный сектор, производители бытовых приборов, общее машиностроение.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове