Компания Ахметова начала строительство двух "зеленых" электростанций

Энергохолдинг ДТЭК 4 октября начал строительство Никопольской солнечной электростанции (СЭС, Днепропетровская область) и Приморской ветряной электростанции (ВЭС, Запорожская область).

Об этом сообщили в ДТЭК, передают Українські новини.

"Проектная мощность (Никопольской) станции - 200 МВт. После завершения строительства Никопольская СЭС войдет в тройку крупнейших солнечных электростанций Европы" - говорится в сообщении.

Также отмечается, что планируется установить порядка 750 тыс. солнечных панелей и 80 инверторных станций центрального типа.

"В рамках строительства первой очереди Приморской ВЭС планируется установить 26 ветротурбин 3-мегаваттного класса. Проектная мощность ВЭС - 200 МВт" – отмечается в сообщении.

Размер инвестиций в строительство Никопольской СЭС составит €230 млн, а в строительство Приморской ВЭС - €150 млн.

Завершить строительство и подключить Никопольскую СЭС и Приморскую ВЭС к энергетической системе Украины планируется в начале 2019 года.

Кроме того, работа Никопольской СЭС и Приморской ВЭС позволит снизить выбросы углекислого газа на более чем 600 тыс. тонн в год за счет снижения нагрузки предприятий традиционной генерации.

ДТЭК планирует построить солнечные электростанции и ветровые электростанции общей мощностью до 1 тыс. МВт до конца 2019 года.

Для этого ДТЭК договорился с китайской CMEC о проектировании и строительстве солнечной электростанции мощностью 200 МВт в городе Никополь (Днепропетровская область). В августе 2017 года ДТЭК ВИЭ (операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики) ввела в эксплуатацию Трифоновскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт в Херсонской области.

Отметим, что ранее в январе в Никополе уже заработала новая солнечная электростанция мощностью 10 МВт, построенная на средства канадских инвесторов.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.