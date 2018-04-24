Компания Ахметова и Новинского докупила акции двух заводов на оккупированном Донбассе

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Metinvest незначительно нарастил доли в ХТЗ и ЕМЗ

Metinvest незначительно нарастил доли в ХТЗ и ЕМЗ

Холдинговая компания группы Метинвест, принадлежащей Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, увеличила свою долю в  Харцызском трубном заводе (ХТЗ), а также в Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ).

Об этом говорится в сообщении заводов в системе раскрытия информации НКЦБФР со ссылкой на полученные 23 апреля данные, передает Интерфакс-Украина.

При этом информация об изменении размера доли акционера в общем количестве голосующих акций общества отсутствует.

В ХТЗ доля увеличена с 93,483% до 98,538744% уставного капитала, в ЕМЗ – с 56,111668% до 60,710354%.

ХТЗ до оккупации Россией части Донецкой и Луганской областей был ведущим украинским производителем нефтегазовых труб большого диаметра (ТБД). Производит прямошовные сварные трубы большого диаметра (от 478 мм до 1420 мм) для магистральных газо- и нефтепроводов. Его мощности позволяют производить 1,6 млн тонн труб в год. Уставный капитал ХТЗ – 129,9 млн грн, номинал акции – 0,05 грн.

ЕМЗ и Макеевский метзавод (ММЗ) - звенья единой производственной цепочки дивизиона стали и проката группы "Метинвест": ЕМЗ - основной поставщик заготовки для прокатных станов ММЗ. Уставный капитал Енакиевского метзавода составляет 160,9 млн грн.

ХТЗ и ЕМЗ находятся на временно неподконтрольной Украине территории (НКТ), входят в группу Метинвест, основными акционерами которой являются Систем Кэпитал Менеджмент Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%).

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