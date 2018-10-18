Компания Ахметова договорилась с General Electric о поставке оборудования для "зеленых" электростанций

Энергохолдинг ДТЭК подписал второй контракт с американской General Electric на поставку оборудования для Приморской ВЭС суммарной мощностью 200 МВт.

Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

Первый договор на поставку оборудования для Приморской ВЭС (также 100 МВт) стороны подписали в декабре 2017 года. Ее сооружение завершится в конце 2018-го.

Вторая очередь мощностью 100 МВт также будет сооружена в Запорожской области. Начало строительства – четвертый квартал 2018 года.

"Наши амбиции - до конца 2019 года построить 1000 МВт мощностей солнечных и ветряных электростанций. Это амбициозная цель, требующая огромных инвестиций по меркам Украины. Стоимость строительства такого объема мощностей превышает €1 млрд", - сказал гендиректор "ДТЭК" Максим Тимченко.

Ранее ДТЭК договорился с китайской CMEC о проектировании и строительстве солнечной электростанции мощностью 200 МВт в городе Никополь (Днепропетровская область). В августе 2017 года ДТЭК ВИЭ (операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемой энергетики) ввела в эксплуатацию Трифоновскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 10 МВт в Херсонской области.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы Систем Кэпитал Менеджмент (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

ДТЭК ВИЭ - операционная компания, управляющая активами ДТЭК в сфере возобновляемых источников энергии. В ее состав входят действующие Ботиевская ВЭС (200 МВт), Трифановская СЭС (10 МВт), компания "Винд Тех", предоставляющая сервисы по обслуживанию ветротурбин, а также проекты в стадии реализации – Приморская ВЭС (200 МВт), Орловская ВЭС (100 МВт) и Никопольская СЭС (200 МВт).