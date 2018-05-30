Компании Злочевского вернули крупное месторождение на Западе Украины

Спецразрешение на пользование недрами выдано на 20 лет

Компании Пари, которая принадлежит экс-главе Минприроды Николаю Злочевскому, вернули специальное разрешение на разработку одной из крупнейших нефтегазоносных площадей Западной Украины - Чемиговскую.

Об этом сообщается в лицензии, которую выдала Государственная служба геологии и недр на основании решения Окружного административного суда города Киева.

Как пишет liga.net ссылаясь на материалы суда, спецразрешение на пользование недрами Чемиговской площади компания Пари получила в 2010 году.

В 2016 году фирма обратилась к Госгеонедр за получением нового спецразрешения без проведения аукциона, так как компания провела за собственные средства апробацию запасов на месторождении. Позже Госгеонедр издала приказ о предоставлении фирме разрешительного документа, на следующий день это решение было подтверждено в Минприроды. Но фирма спецразрешение так и не получила и после этого обратилась в суд.

Из материалов суда известно, что в марте 2016 года Госеонедр направила заявку Пари в Ивано-Франковский облсовет для ее обязательного согласования. Однако, депутаты проголосовали за отказ компании в доступе к месторождению еще 31 марта, но 4 апреля госслужба в противовес решению облсовета издала приказ о выдаче спецразрешения.

При этом, суд постановил, что Госгеонедр правомерно выдала Пари специальное разрешение и считает его действующим. Поэтому обязал службу выдать компании лицензию.

Напомним, что в отношении Злочевского в 2014 году было возбуждено уголовное дело, экс-министра обвинили в незаконном обогащении, злоупотреблении служебным положением и завладении бюджетными средствами.

Николай Злочевский является владельцем одной из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине Burisma Group. По данным журналистского расследования, в 2016 году компания Злочевского продавала газ, добытый на Пилиповском месторождении в Ивано-Франковской области, "настоящим VIP-клиентам - фирмам президента Петра Порошенко, народного депутата Игоря Кононенко и заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского".

Также сообщалось, что он бежал из Украины после Революции Достоинства. В январе 2017 года стало известно, что производство против Злочевского закрыли. В феврале 2018 года беглый экс-министр вернулся в Украину.