Спонсоры войны. МИД опубликовало список компаний, продолжающих работу в России 10 марта, 01:30 Цей матеріал також доступний українською 50 крупнейших компаний мира, продолжающих сотрудничать с россиянами (Фото:МИД Украины / Facebook)

Министерство иностранных дел Украины назвало компании, продолжающие работать в России, несмотря на войну против Украины.



Список был опубликован на официальной странице МВД в Facebook.

Министерство призвало компании пересмотреть свое решение и «полностью прекратить деятельность в РФ», а потребителей, правительства и другие бизнесы бойкотировать продукцию этих компаний.

Фото: МИД Украины

«Каждый товар, который поставляет, производит или продает компания на российском рынке, вносит свой вклад в военный бюджет, который всегда был приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан.

Независимо от размера инвестиций или доли России в глобальном портфеле, компании, которые соблюдают стандарты и ценности экологического, социального и корпоративного управления, не имеют морального права продолжать деятельность в стране, совершающей массовые военные преступления на территории другой страны", — пишут в министерстве.

Единственным приемлемым исключением могут являться компании, чья работа на российском рынке обоснована критическими гуманитарными потребностями.

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