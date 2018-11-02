Компании Фукса и Кацуб получили газовые месторождения в Полтавской области вне конкурса – СМИ

Компании, которые связывают с Фуксом и братьями Кацубами, получили газовые месторождения

Компании, которые связывают с Павлом Фуксом и братьями Кацубами, получили участки месторождений в Полтавской области без конкурса.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Речь идет о компаниях Элион инвест, Смысл-Д и Твинс групп, а также компании Ист Юроп Петролеум, которая ранее называлась Голден Деррик и которую связывали с экс-министром энергетики правительства Януковича-Азарова Эдуардом Ставицким.

"Заявления Элион инвест и Твинс групп имеют одинаковый исходный номер - 007. Эти две компании, вместе с еще двумя компаниями, Смысл-Д и Прайс компании, в один день направили документы в Минэкологии. И все в один день получили согласование от Полтавского облсовета", - говорится в материале.

Кроме того, экземпляры всех пакетов документов в заявках содержат фрагменты рукописного текста: часть документов написана одинаковым почерком, хотя и подписана разными директорами, говорится в материале.

Отметим, что сейчас СМИ связывают Ист Юроуп Петролеум с бизнесменом Павлом Фуксом, который в последние годы начал скупать энергетические активы у окружения Януковича. Сам Павел Фукс опровергает свою связь с компанией.

Фирма Смысл-Д в качестве учредителей называет Максима Игнатьева и Андрея Гавриша. Оба имеют отношение к другой фирме - Газ-МДС: Игнатьев - как директор, а Гавриш является соучредителем. Газ-МДС занимается поставками газа и нефтепродуктов.

Еще одним соучредителем Газ-МД является Татьяна Гузенко - бывшая жена заместителя председателя правления Нафтогаза Украины Александра Кацубы. Его отец - Владимир Кацуба - член депутатской группы Партия Видродження.

Также установлено, что у большинства получателей или претендентов на спецразрешения есть только по одному учредителю, который также указан директором. Они в большинстве зарегистрированы в спальных районах Киева или в Киевской области. А упоминания об их нефтегазовый опыт в публичных источниках отсутствуют.