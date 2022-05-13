Санкционная охота. Как остановить бизнес, продолжающий сотрудничество с РФ, — Александр Дубилет 13 мая, 10:00 Позиция Цей матеріал також доступний українською depositphotos

В известном произведении Джорджа Оруэлла «Скотный двор» некоторые четвероногие заявили, что они равнее других.

После того как Европейский союз ввел запрет на сотрудничество с РФ, многие тамошние компании решили, что финансирование войны с Украиной — не такая и позорная вещь, если речь идет об огромных доходах, особенно в сфере продаж военной продукции или товаров двойного использования

Когда такие случаи стали неединичными и системными, я решил инициировать проект по юридическому давлению на бизнесы-нарушители.

Александр Дубилет, Председатель правления КБ «Приватбанк» (1997-2016), финансовый и банковский эксперт

Материалы, обнародованные в СМИ, показали большое количество непосредственных доказательств «схем», использовавшихся европейскими компаниями для сотрудничества с российскими предприятиями, несмотря на установленные запреты.

Следовательно, важно, чтобы дальше юристы правильно проработали доказательную базу. Я поставил команде юристов четкую задачу — совершить все ответные действия, чтобы привлечь нарушителей к ответственности, и не только юридической. Впрочем, главный КРІ — создать давление такой силы, которое заставит европейские компании держаться от России как можно дальше.

Правоведы охотятся

Как действуют в данной ситуации юристы проекта?

Условно, работу по проекту можно разделить на несколько этапов.

Первый этап — расследование и сбор доказательств, подтверждающих нарушение компанией санкций. Он является ключевым.

К примеру, о том, как бельгийская компания New Lachaussee нарушает санкции, нашей команде стало известно из материалов публичной инициативы Sanctions.don't.work.

Далее, публикация в Facebook фото тепловизора французской компании Thales в БМД-4 стала основанием для проведения юристами детального расследования этой компании. По выявленным фактам мы уже подготовили заявления в соответствующие органы.

Также юристы изучают публикации, видеозаписи волонтеров, военных экспертов в социальных сетях, где они проводят осмотр вражеской техники, делают анализ ее оснащения. Далее характеристики обнаруженного вооружения сравниваем с характеристиками товаров иностранных компаний.

Анализ материалов, установление причинно-следственных связей, сопоставление фактов и последствий позволяет сформировать убедительную доказательную базу, чтобы утверждать, что те или иные европейские компании сознательно нарушали законодательство ЕС.

Второй этап работы — юридический. Он представляет собой информирование уполномоченных органов ЕС, правоохранительных органов государств-членов о нарушении санкций.

Работу этого этапа продемонстрирую на примере бельгийской компании New Lachaussee. Фирма поставляла оборудование для изготовления патронов в пользу российского концерна «Калашников» через посредника — Липецкий механический завод.

Юристы подготовили заявление в Совет ЕС — орган, вводящий санкции, — и проинформировали о совершенных компанией New Lachaussee нарушениях.

В зависимости от юрисдикции, ответственность за нарушение санкции может быть административной или уголовной. В случае New Lachaussee мы обратились с просьбой о расследовании в Офис Генеральной прокуратуры Бельгии.

К тому же, в каждом частном случае юристы полностью раскрывают корпоративную структуру компании и связываются с ее учредителями и/или бенефициарами. Цель — убедить учредителей провести корпоративное расследование по предоставленным фактам, применить меры влияния к топ-менеджерам компаний-нарушителей, обеспечить прекращение любого сотрудничества с РФ.

Третий этап — это использование косвенных правовых механизмов для создания максимальных «неудобств» в работе компании. Спектр вариантов здесь может быть широким, но, как правило, срабатывает такой набор тактик:

· информирование других заинтересованных сторон: органов финансового мониторинга (первичных и вторичных), неправительственных организаций, членами которых являются компании-нарушители, бирж, на которых осуществляется листинг компаний-нарушителей/их учредителей и т. д. ;

· регистрация петиций в Парламенте ЕС относительно осуществления надлежащего контроля над соблюдением членами ЕС санкционного законодательства.

Фото: Александр Дубилет

В итоге, активная работа юристов моего «санкционного» проекта постепенно достигает своих целей: ни европейские органы (институциональные, правоохранительные и т. д. ), ни сами компании не могут закрывать глаза на очевидные нарушения цивилизованных правил бизнес-игры.

Игра в длинную

Украинские военные — на передовой линии борьбы за европейскую цивилизацию. Украинские юристы на самом деле создают уникальные прецеденты наказания дерзких нарушителей европейского санкционного законодательства.

Почему так? Потому что абсолютно аналогичного опыта в привлечении к юридической и уголовной ответственности за игнорирование санкций ЕС нет. Но юристы проекта обладают глубокой экспертизой в corporate investigation, которую «обкатали» в процессах привлечения недобросовестных контрагентов к ответственности в Украине (путем уголовных производств и применения механизмов косвенного воздействия).

Российскому концерну АлмаZ-Антей, производителю ракет, которым обстреливают мирные города Украины, — приготовиться. Адвокаты уже готовят документы для международного преследования этой компании.

В конце концов, шампанское мы откроем только тогда, когда наши европейские партнеры накажут компании и их топ-менеджмент за коварную торговлю с Россией. Но этот путь может быть длинным.

Нас устраивает только безапелляционное прекращение европейскими компаниями любого сотрудничества с РФ в части поставок оружия, товаров двойного использования, других запрещенных товаров. Новости с этого фронта будут совсем скоро.

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