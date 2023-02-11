Как выбрать поставщика электроэнергии, который удовлетворит все потребности бизнеса?
11 февраля, 20:03
11 февраля, 20:03
Мы ежедневно пользуемся разными товарами и услугами. Заказываем продукты, одежду, гаджеты, решаем услугами какого мобильного оператора или интернет-провайдера пользоваться. Чтобы выбрать наиболее выгодную цену, достаточно воспользоваться различными сервисами, которые позволяют сравнить предложения.
Так же и на рынке электрической энергии, бизнесы могут выбирать поставщика и делать это хоть ежемесячно. Это стало возможным после введения новой модели рынка в 2019 году. Но большинство бизнесов в Украине об этом до сих пор не знают или часто не до конца понимают, зачем это делать.
В этом материале мы расскажем о том, как происходит процесс смены поставщика электроэнергии и выясним, какие преимущества может получить от этого ваш бизнес?
Итак, поставщик электроэнергии — это тот, у кого клиенты покупают электроэнергию. Электроэнергия — это такой же товар, как и все остальные, что мы привыкли покупать в магазинах. Она также закупается поставщиком и затем продается клиенту по определенным рыночным механизмам. Клиент ее покупает и использует для собственных нужд, то есть имеет электроэнергию в своем учреждении (ресторане, предприятии, фабрике).
В Украине зарегистрировано 610 поставщиков электрической энергии (на апрель 2021 года). Их перечень, количество их клиентов и другие данные доступны для свободного просмотра на сайте Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее – НКРЭКУ). То есть выбирать есть из чего.
Какие условия обычно предшествуют мнениям об изменении поставщика электроэнергии? К примеру, такие мнения появляются, когда в действиях поставщика есть не полная прозрачность или уровень его сервиса не отвечает вашим требованиям и ожиданиям. Например, цена каждый месяц резко отличается, не удается оперативно решать вопросы получения счетов, передачи отчетов, корректировки лимитов на потребление и т.д. Надоело стоять в очередях и не иметь возможности, не выходя из офиса, решить все вопросы, связанные с электроснабжением. Следует помнить, что электроэнергия, такой же товар, как все остальные. А что мы делаем, когда нам не нравится продавец, сервис в его магазине, несвоевременная доставка? Конечно, мы идем к другому. К тому, кто создает удобный и понятный сервис, инвестирует и развивает различные каналы обслуживания, создает благоприятные условия для коммуникации, помогает решить сопутствующие вопросы, которые могут быть связаны с основным товаром или услугой.
Процесс смены поставщика электроэнергии прост и не требует особых знаний. Главное выбрать нового поставщика, который удовлетворит ваши потребности и станет надежным партнером для вашего бизнеса. Никаких юридических ограничений по количеству переходов и выбору поставщиков нет. Поэтому каждый бизнес может менять поставщика электроэнергии хоть ежемесячно. Но, конечно, лучше подобрать того, кому вы доверяете, и работать уже с ним, ведь долгосрочное сотрудничество с одним поставщиком тоже будет давать свои преимущества.
Надежность
Запуск рынка электроэнергии привлек в эту сферу много новых игроков. Поставщики появлялись «как грибы после дождя». Но некоторые также быстро и исчезали. Так за это время уже более 130 компаний приобрели дефолтный статус и есть еще ряд тех поставщиков, которые самостоятельно отказались от лицензии или были ее лишены за различные нарушения. Это компании, которые по разным причинам выбыли с рынка из-за несостоятельности выполнить свои обязательства перед клиентами. К сожалению, в таких ситуациях страдают, прежде всего, клиенты.
Если поставщик электроэнергии приобретает дефолтный статус, то его клиенты переходят к поставщику «последней надежды», тариф которого в разы выше. Понимая это, следует обращать внимание на поставщиков, которые являются поставщиками универсальной услуги, то есть также снабжают электроэнергией население. В таком случае их деятельность находится на специализированном контроле у госрегулятора — НКРЭКУ. Это значит, что их деятельность строго контролируется.
Тариф на электроэнергию
С момента существования рынка электрической энергии в Украине, было немало примеров, когда отдельные компании использовали демпинг цены на этапе первого предложения, а после сразу поднимали ее. Конечно, для клиентов в таких случаях опыт взаимодействия оставался не самым приятным.
Следует выбирать поставщика, искусственно и разово не занижающего цену, а имеющего разнообразные варианты коммерческих предложений для различных возможных потребностей клиентов. Если цена резко отличается, значительно ниже, чем у других поставщиков, то это должно насторожить потребителя и здесь стоит попросить поставщика «разложить тариф», объяснить почему цена именно такая и каким они видят прогноз на следующий месяц.
Опытные игроки не занижают цену, а благодаря своей экспертизе могут уберечь потребителей от возможных рисков, сбалансировав рыночные колебания цены на электроэнергию, благодаря продуктовой линейке, например, фиксированному тарифу на электроэнергию на долгий период времени. Это позволяет клиентам и партнерам работать более уверенно и иметь более длительный горизонт планирования.
Обслуживание и сервисы
Отдельный вызов для игроков рынка — это сервис. Если для того, чтобы решить какой-то даже незначительный вопрос, клиент должен потратить полдня, изменить свои планы и поехать в офис к поставщику, потому что онлайн-сервисы поставщика работают некорректно или их вообще нет, то рано или поздно такие отношения вероятно завершатся.
Итак, если поставщик не позаботился о стабильных и удобных онлайн-сервисах (Личный кабинет, мобильное приложение, онлайн боты и др.), а все вопросы с ним решаются только в офисе, вероятно, нужно посмотреть предложения более технологичных поставщиков. При выборе поставщика обязательно узнайте, какие есть сервисы для коммуникации, как быстро, вы сможете при необходимости решить тот или иной вопрос с поставщиком, будет ли у вас персональный менеджер и т.д.
Аналитический центр DiXi Group в рамках проекта USAID Прозрачность Энергетического Сектора составляет рейтинг поставщиков электроэнергии. Он призван помочь потребителям рационализировать выбор лучшего поставщика, сокращая затраты времени и средств, а также риски при принятии решения и в дальнейшем получении услуг.
Этот инструмент позволяет проводить оценку компаний по многим параметрам и индикаторам, делать обобщения и отслеживать прогресс. Регулярное обновление Рейтинга электропоставщиков помогает потребителям разобраться, кто есть кто на рынке и стимулирует здоровую конкуренцию среди компаний.
Чтобы реализовать свое право на изменение поставщика, потребитель должен иметь заключенный с оператором системы распределения договор о предоставлении услуг по распределению (передаче) электрической энергии и обратиться к новому поставщику через доступные каналы для коммуникации. Далее, если поставщик является профессиональным, вас быстро проведет через процедуру отдельный менеджер. Если же придется во всем разбираться самостоятельно, то вам необходимо:
1. Проинформировать нынешнего поставщика о намерении его изменить и произвести взаимные расчеты.
2. Подписать заявление-присоединение, выбрать коммерческое предложение и заключить договор о поставке электрической энергии с новым поставщиком и предоставить необходимый перечень документов.
1. Новый поставщик должен в течение 3-х рабочих дней рассмотреть заявление и ответить клиенту, а также проинформировать ОСР о своем новом клиенте.
2. До прекращения действия договора предыдущий поставщик обязан обеспечивать снабжение электроэнергией на условиях действующего договора.
3. Отозвать заявление (передумать) клиент может в любое время, но не позднее чем за три дня до начала поставки новым поставщиком.
4. Потребитель имеет право в течение 14 календарных дней после смены поставщика инициировать процедуру перехода к другому поставщику без оплаты каких-либо санкций за преждевременное расторжение договора.
В странах, где лучше развиты энергетические рынки, поставщики электроэнергии продают газ и наоборот. В Украине так поступают сейчас не все, но все же есть поставщики, способные обеспечить бизнес-клиентов одновременно электроэнергией и газом. И на них следует обратить особое внимание.
Dual fuel (электроэнергия + газ) является достаточно популярным подходом и востребованным среди потребителей. Ведь, имея одного поставщика двух коммунальных услуг, можно быстро и удобно решать все вопросы условно с одним менеджером одной снабженческой компании. Это экономит время, а также дает дополнительные возможности. Обычно такие поставщики предлагают клиентам индивидуальные выгодные условия, дополнительные услуги и т.д.
YASNO — это бренд, под которым работает группа компаний по снабжению электроэнергией, газа, решениям по энергоэффективности и электромобилям.
YASNO предоставляет услуги для 3,5 млн украинских семей и юридических клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины и входит в крупнейший частный энергетический холдинг Украины — ДТЭК.
Компании, работающие под брендом YASNO (ООО Киевские/Днепровские/Донецкие энергетические услуги), в 2020-2021 гг. трижды возглавляли Рейтинг поставщиков электроэнергии, подготовленный аналитическим центром DiXi Group в рамках проекта USAID Прозрачность Энергетического Сектора.
YASNO предоставляет услуги по снабжению электроэнергией и газом на всей территории Украины (кроме временно неподконтрольных). Это не только удобно, но важно для оптимизации деятельности сетевых компаний или предприятий. Они могут работать с одним и тем же поставщиком, независимо от того, где находится компания.
Свои представительства-офисы YASNO имеет в Киеве, Львове, Днепропетровской и Донецкой областях.
Клиенты YASNO могут получить консультации и решить вопросы, связанные с электро- и газоснабжением в 55 энергоофисах, независимо от адреса проживания. Также взаимодействовать с компанией можно с помощью онлайн-сервисов, которые компания постоянно совершенствует и работает над дополнительными:
Кроме того, во время войны YASNO осуществляет коммуникацию со своими клиентами и консультирует по адаптации деятельности в условиях отключений электроэнергии.
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