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По каким критериям выбирать поставщика?

Надежность

Запуск рынка электроэнергии привлек в эту сферу много новых игроков. Поставщики появлялись «как грибы после дождя». Но некоторые также быстро и исчезали. Так за это время уже более 130 компаний приобрели дефолтный статус и есть еще ряд тех поставщиков, которые самостоятельно отказались от лицензии или были ее лишены за различные нарушения. Это компании, которые по разным причинам выбыли с рынка из-за несостоятельности выполнить свои обязательства перед клиентами. К сожалению, в таких ситуациях страдают, прежде всего, клиенты.

Если поставщик электроэнергии приобретает дефолтный статус, то его клиенты переходят к поставщику «последней надежды», тариф которого в разы выше. Понимая это, следует обращать внимание на поставщиков, которые являются поставщиками универсальной услуги, то есть также снабжают электроэнергией население. В таком случае их деятельность находится на специализированном контроле у госрегулятора — НКРЭКУ. Это значит, что их деятельность строго контролируется.

Тариф на электроэнергию

С момента существования рынка электрической энергии в Украине, было немало примеров, когда отдельные компании использовали демпинг цены на этапе первого предложения, а после сразу поднимали ее. Конечно, для клиентов в таких случаях опыт взаимодействия оставался не самым приятным.

Следует выбирать поставщика, искусственно и разово не занижающего цену, а имеющего разнообразные варианты коммерческих предложений для различных возможных потребностей клиентов. Если цена резко отличается, значительно ниже, чем у других поставщиков, то это должно насторожить потребителя и здесь стоит попросить поставщика «разложить тариф», объяснить почему цена именно такая и каким они видят прогноз на следующий месяц.

Опытные игроки не занижают цену, а благодаря своей экспертизе могут уберечь потребителей от возможных рисков, сбалансировав рыночные колебания цены на электроэнергию, благодаря продуктовой линейке, например, фиксированному тарифу на электроэнергию на долгий период времени. Это позволяет клиентам и партнерам работать более уверенно и иметь более длительный горизонт планирования.

Обслуживание и сервисы

Отдельный вызов для игроков рынка — это сервис. Если для того, чтобы решить какой-то даже незначительный вопрос, клиент должен потратить полдня, изменить свои планы и поехать в офис к поставщику, потому что онлайн-сервисы поставщика работают некорректно или их вообще нет, то рано или поздно такие отношения вероятно завершатся.

Итак, если поставщик не позаботился о стабильных и удобных онлайн-сервисах (Личный кабинет, мобильное приложение, онлайн боты и др.), а все вопросы с ним решаются только в офисе, вероятно, нужно посмотреть предложения более технологичных поставщиков. При выборе поставщика обязательно узнайте, какие есть сервисы для коммуникации, как быстро, вы сможете при необходимости решить тот или иной вопрос с поставщиком, будет ли у вас персональный менеджер и т.д.