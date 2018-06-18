Коммерческий директор Нафтогаза назвал главное препятствие энергонезависимости Украины

Юрий Витренко отмечает, что проблема с получением лицензий на добычу должна быть решена как можно скорее

Проблемы газо- и нефтедобывающих компаний с получением лицензий от Министерства экологии и природных ресурсов, а также Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) отдаляют Украину от энергонезависимости.

Об этом в интервью НВ рассказал главный коммерческий директор Группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко.

"Проблема с лицензиями должна быть решена, причем в ближайшее время. Иначе Украина не сможет добиться энергонезависимости. Это очень серьезная проблема", – сказал он.

По словам Витренко, проблемы с получением лицензий на добычу не просто гипотетически ставят под риск исполнение Программы 2020, а реально уже приводят к тому, что у Украины наблюдается огромное отставание по объемам добычи.

"Но при всем этом пока мы выдерживаем наш план по увеличению объемов добычи. За счет того, что мы более эффективно добываем газ из существующих месторождений, по существующим лицензиям. Мы показали рекордные объемы добычи за последние 23 года. Темпы роста увеличиваются", – добавил коммерческий директор НАКа.

При этом он отметил, что сейчас Нафтогаз ждет от государства возможности получить новые лицензии, в том числе для компании Укргаздобыча, 100%-ым собственником которой является НАК.

Ранее участники рынка заявляли о проблемах с продлением спецразрешений на пользование недрами и невозможностью бурения новых скважин. Из-за этого на начало июня Укргаздобыча остановила работу на одном из месторождений. Еще по 39 месторождениям не были продлены спецразрешения и они могут быть закрыты. Ранее другой крупный добытчик – Укрнафта останавливала добычу по нескольким лицензиям. Тогда у компании добыча просела сразу на 10%.

Читайте интервью с Юрием Витренко в следующем номере журнала Новое Время.