Комитет Верховной Рады выступил против роста тарифов Укрзализныци

В комитете по аграрной политике Верховной Рады выступили с резкой критикой действий Укрзализныци по повышению тарифов на перевозку зерновых.

Как заявил заместитель председателя комитета Григорий Заболотный, невзирая на то, что 2018 стал одним из самых урожайных в Украине, повышение тарифов на перевозку зерновых Укрзализныцей приведет к убыткам фермеров.

"В Укрзализныце непрофессиональный и вредящий государству менеджмент. Железнодорожный монополист повышает ставки уже в пятый раз за год, причем без каких-либо консультаций с бизнесом, ассоциациями и центральными органами власти. Поднятые почти на 50% тарифы на грузоперевозки будут стоить аграриям 4,7 млрд грн убытков", - заявил Заболотный.

Глава комитета подчеркнул, что цены на продукцию АПК находятся на минимуме в последнее время.

"С новыми тарифами мы дополнительно потеряем в пределах 14% от общего вала. Кроме того, нововведения Укрзализныци могут привести к банкротству малых и средних товаропроизводителей. Оценку ситуации должен дать Антимонопольный комитет, и подтвердить или опровергнуть законность повышения тарифов", - добавил он.

Напомним, УЗ объявила об очередном повышении тарифа на перевозку зерновозами на прошлой неделе. Последнее повышение тарифов составит 48%. То есть с учетом роста тарифов в июне, связанных с инфляцией, с начала сезона сбора урожая тариф увеличится на 57%.

Комитет по вопросам аграрной политики Верховной Рады на экстренном заседании призвал Кабмин остановить повышение тарифов и сменить руководство Укрзализныци.