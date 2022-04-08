Komatsu. Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка
Карьерный самосвал Komatsu (Фото:Komatsu / Facebook)
Японская компания Komatsu, один из ведущих мировых производителей спецтехники, прекратила поставки в РФ и остановила выпуск продукции на местном заводе в Ярославле.
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«В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем предприятии в России», — заявили в компании.
«Komatsu серьезно обеспокоена текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно скорее», — также говорится в сообщении.
Компания выделила 1 млн евро на гуманитарную помощь украинцам и призывает своих сотрудников совершать подобные пожертвования.
Ранее Komatsu была внесена в список Stop Bloody Energy — компаний, сотрудничающих со страной-агрессором.
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Компания Komatsu поставляла технику еще в СССР — с 1969 года. Собственный завод компании работает в РФ с 2010 года. Предприятие выпускает гидравлические экскаваторы (мощности — до 3 тыс. единиц в год) и карьерные самосвалы (100 единиц в год).
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