Komatsu. Японский производитель спецтехники после долгих колебаний уходит с российского рынка 8 апреля, 20:40 Цей матеріал також доступний українською Карьерный самосвал Komatsu (Фото:Komatsu / Facebook)

Японская компания Komatsu, один из ведущих мировых производителей спецтехники, прекратила поставки в РФ и остановила выпуск продукции на местном заводе в Ярославле.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

«В настоящее время Komatsu приостановила поставки и производство на своем предприятии в России», — заявили в компании.

Видео дня

«Komatsu серьезно обеспокоена текущей ситуацией в Украине и искренне надеется, что ситуация будет урегулирована мирным путем как можно скорее», — также говорится в сообщении.

Компания выделила 1 млн евро на гуманитарную помощь украинцам и призывает своих сотрудников совершать подобные пожертвования.

Ранее Komatsu была внесена в список Stop Bloody Energy — компаний, сотрудничающих со страной-агрессором.

Компания Komatsu поставляла технику еще в СССР — с 1969 года. Собственный завод компании работает в РФ с 2010 года. Предприятие выпускает гидравлические экскаваторы (мощности — до 3 тыс. единиц в год) и карьерные самосвалы (100 единиц в год).

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.