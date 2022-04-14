Не зависеть от РФ. Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами 14 апреля, 03:52 Цей матеріал також доступний українською Иван Дуке (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами после введения санкций против России. Президент Иван Дуке перечислил три сферы, где Колумбия готова была увеличить добычу.

Об этом он сказал в интервью CNN.



« [Североамериканские и европейские страны] точно знают, что больше не могут рассчитывать на поставку энергоносителей из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение проблемы? Ответ — да», — сказал Дуке.

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Дуке перечислил три сферы, где Колумбия была бы готова увеличить добычу: традиционную добычу нефти и газа, возобновляемые источники энергии, такие как чистый водород и уголь.

"Сегодня Колумбия может немедленно увеличить объемы угля…У нас есть одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их [для производства электроэнергии]», — сказал Дуке, объявив, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, недавно одобрившую планы постепенного вывода российского угля.

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