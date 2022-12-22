Ровно в полночь. Укрнафта из-за долгов останавливает обслуживание топливных карт Авиас и приложения Energy 22 декабря, 23:12 Логотипы Авиас и Energy на потолке АЗС Укрнафта (Фото:nefterynok.info)

Уже 23 января на АЗС Укрнафта не будут принимать топливные карты Авиас и мобильное приложение Energy. Почему так произошло?

ПАО Укрнафта временно приостанавливает партнерскую программу по обслуживанию топливных карт Авиас. «В связи с невыполнением компаниями-эмитентами (карточными операторами талонов ТМ Авиас) обязательств по поставке топлива и оплате предоставленных услуг по обслуживанию топливных карт, ПАО Укрнафта 23 декабря с 00.00 на всех АЗК сети UKRNAFTA прекращает реализацию горючего по скретч-картам (талонами), топливными картами Авиас и мобильному приложению Energy», — сообщили в компании.

Видео дня

Решение о возобновлении действия программы будет объявлено дополнительно.



В компании планируют внедрение собственной топливной карты UKRNAFTA.

UKRNAFTA — одна из самых больших сетей АЗС в Украине, насчитывающая более 500 станций.

Авиас — система обслуживания топливных карт, которая кроме Укрнафты действует в нескольких сетях АЗС, которые связывают с бизнесменом Игорем Коломойским. Суммарно это более 1000 АЗС.

В ноябре 2022 года Укрнафта и Укртатнафта, среди акционеров которых был Игорь Коломойский, полностью перешли в госсобственность. Обе компании возглавил Сергей Корецкий.



После этого в офисе Укрнафты провели демонтаж решетки, установленной людьми бизнесмена Игоря Коломойского в 2015 году.

Кроме того, из Укрнафты уволились несколько ключевых топ-менеджеров.